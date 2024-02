Stellantis annuncia cambiamenti nella composizione del suo Consiglio d’amministrazione

Il gruppo Stellantis ha annunciato nelle scorse ore che il Consiglio di Amministrazione dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe intende proporre la nomina di Claudia Parzani come amministratore non esecutivo e indipendente di Stellantis alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti nel 2024. Claudia Parzani assumerà il ruolo di amministratore non esecutivo indipendente in sostituzione di Kevin Scott, il cui mandato iniziato il 4 gennaio 2021 e della durata di quattro anni, terminerà il 17 gennaio 2025. Le dimissioni di Kevin Scott, per ragioni personali, diventeranno effettive al termine dell’Assemblea Generale del 2024.

Cambia la composizione del consiglio di amministrazione di Stellantis

Parzani è partner di uno studio legale globale, dove ha occupato ruoli strategici e manageriali chiave, contribuendo ai comitati esecutivi. Dal 2022, è la Presidente di Borsa Italiana, dopo aver ricoperto precedentemente il ruolo di Vice Presidente e di amministratore non esecutivo e ha conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Milano in Italia.

Stellantis e il suo Consiglio di Amministrazione desiderano esprimere il loro più profondo apprezzamento e sincera gratitudine a Kevin Scott per il suo eccezionale servizio, i suoi inestimabili contributi e la sua dedizione durante il suo mandato come direttore del gruppo automobilistico augurandogli tutto il meglio per i suoi impegni futuri.

Dunque novità importante per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione del gruppo Stellantis in queste ultime ore. L’azienda proprio oggi ha comunicato risultati record nel 2023 e ha redistribuito ai suoi dipendenti in tutto il mondo 1,9 miliardi di euro.