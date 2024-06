Fiat Grande Panda, a luglio il via alla produzione in Serbia: “Grande stimolo per l’economia serba”

Sarà l’11 luglio una data molto importante per Fiat. Il marchio interno a Stellantis, infatti, presenterà ufficialmente la nuova Grande Panda. Della nuova creatura Fiat sono state già rilasciate alcune immagini in anteprima e si sta parlando tantissimo di questo modello accessibile. D’altronde, si tratta anche di un nome che si accosta facilmente alla storia dell’auto italiana e a quella di generazioni e generazioni di automobilisti.

Il nuovo modello ha suscitato molta attenzione e presto si potranno conoscere tutti i dettagli, specie quelli riguardanti i prezzi. La nuova Fiat Grande Panda non sarà prodotta in Italia ma nello stabilimento Stellantis in Serbia, quello che in passato ha prodotto la FIAT 500L. Dalla Serbia, però, arrivano ulteriori informazioni.

Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha parlato degli investimenti nel nuovo stabilimento, accennando anche alle attività che verranno avviate nella seconda metà di luglio, in primis la produzione del nuovo modello della Fiat, a Kragujevac. “Il modello che sarà prodotto a Kragujevac verrà presentato in Italia l’11 luglio. Nella seconda metà di luglio, insieme ai rappresentanti di Stellantis, inaugurerò la linea di produzione nella città della Serbia centrale,” ha dichiarato il presidente serbo.

Vucic ha inoltre sottolineato l’importanza della produzione della Grande Panda per l’economia serba. “Questo progetto sarà un grande stimolo per lo sviluppo e il progresso non solo di Kragujevac e della regione di Sumadija, ma di tutta la Serbia. Contribuirà significativamente alla crescita del PIL. Produrremo un’auto elettrica, un traguardo fondamentale per noi,” ha aggiunto Vucic. Il Paese, inoltre, è in un momento in cui si sta cercando di spingere sulla mobilità a emissioni zero. La Serbia, infatti, offrirà incentivi di 5.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici e valuterà un aumento per le auto elettriche prodotte localmente.

Della nuova Fiat Grande Panda sappiamo che utilizzerà la piattaforma STLA Smart, la stessa della nuova Citroën C3 ed e-C3. Fiat ha confermato che la Grande Panda sarà disponibile sia in versione ibrida che elettrica. Basandosi sul modello francese, la versione ibrida dovrebbe essere dotata di un sistema Mild Hybrid con un motore a tre cilindri da 1,2 litri, abbinato a una trasmissione automatica a sei rapporti che integra un motore elettrico. La potenza totale arriverà così a un totale di 100 CV, lo stesso sistema che sarà disponibile anche sulla Citroën C3.

La versione elettrica della Grande Panda, simile alla e-C3, dovrebbe avere un motore elettrico da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria LFP con una capacità di 44 kWh. L’autonomia si avvicinerà a una cifra di 300-320 km in totale. Ulteriori dettagli saranno svelati solo l’11 luglio, giorno della presentazione ufficiale del modello.