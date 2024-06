Opel Zafira ha festeggiato la sua anteprima mondiale 25 anni fa

L’attuale Opel Zafira può ospitare fino a otto persone, mentre la Combo può trasportare fino a sette passeggeri. Questo portafoglio sarà presto completato dalla nuova Opel Frontera che ha recentemente celebrato la sua anteprima mondiale a Istanbul e ha fatto il suo debutto pubblico a Rüsselsheim per celebrare l’anniversario ” 125 anni di produzione automobilistica presso Opel “. La Frontera avrà anche spazio per un massimo di sette persone come opzione.

25 anni fa il debutto di Opel Zafira che con il suo innovativo sistema di sedili Flex7 ha rivoluzionato il segmento

Tuttavia, queste moderne “astronavi” del marchio del Blitz difficilmente sarebbero concepibili senza un modello molto speciale che quest’anno festeggia anche un anniversario: nel 1999, esattamente 25 anni fa, fu lanciata la rivoluzionaria Opel Zafira. Con il suo innovativo sistema di sedili Flex7, ha rivoluzionato il segmento dei furgoni compatti e stabilito nuovi standard per la variabilità degli interni, per i quali ha successivamente ricevuto numerosi premi. Allo stesso tempo, ha aperto la strada all’attuale propulsione a celle a combustibile a idrogeno del Vivaro Hydrogen e del futuro Movano HYDROGEN, fungendo da base per diverse flotte di prova HydroGen. La Opel Zafira è stata pioniera sotto numerosi aspetti e ha portato alla ribalta soluzioni automobilistiche che oggi vengono date per scontate.

Nella primavera del 1999 iniziò la produzione di un modello che avrebbe fatto la storia: i primi esemplari della nuova Opel Zafira uscirono dalla linea di produzione. Il furgone compatto da 4,32 metri, largo 1,74 metri e alto 1,68 metri è stato progettato per la costruzione leggera. Al momento del lancio la prima generazione pesava appena 1.390 chilogrammi. L’efficienza era importante per Opel allora come lo è oggi. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,33, la Zafira offriva prestazioni aerodinamiche ai vertici della sua categoria. Con il suo design chiaro e il passo lungo univa eleganza e funzionalità. Il baricentro basso del veicolo e il modernissimo telaio DSA ( D ynamic SA fety) assicuravano stabilità di guida e la massima sicurezza possibile.

Ma la Zafira fece notizia 25 anni fa per un altro motivo: fu il primo furgone compatto a offrire spazio flessibile per un massimo di sette persone senza la necessità di rimuovere faticosamente i pesanti sedili. Ciò è stato possibile grazie al sistema di seduta intelligente e brevettato Flex7. Con questo meccanismo unico, Opel stabilisce nuovi standard per la flessibilità di bordo completamente integrata negli interni. In soli 15 secondi circa, il furgone compatto può essere trasformato da sette posti in due posti con un volume di bagaglio fino a 1.700 litri. Dopo aver sbloccato e retratto i poggiatesta, i sedili della terza fila potevano essere facilmente ripiegati e riposti in rientranze opportunamente sagomate nel pavimento del veicolo, creando un’area di carico completamente piana. La fastidiosa rimozione dal veicolo e lo stoccaggio dei sedili temporaneamente inutilizzati appartengono ormai al passato.

Lo stesso vale per la seconda fila: può essere ripiegata, spinta in avanti e fissata dietro i sedili anteriori per risparmiare spazio. Il sedile del passeggero anteriore poteva anche essere ripiegato in posizione orizzontale. Ciò significava che sulla Zafira potevano essere caricati oggetti lunghi fino a tre metri e potevano essere ospitati quattro passeggeri contemporaneamente.

Il successo non tardò ad arrivare. Nell’anno del suo lancio, il trendsetter ha ricevuto per la prima volta il “Volante d’Oro”. Questo era solo un assaggio di quello che sarebbe successo. Con la seconda generazione della Zafira nel 2005, gli ingegneri Opel hanno ottimizzato la manovrabilità della seconda fila. I sedili potevano essere ribaltati nel rapporto 40:20:40, in modo che anche gli adulti potessero sedersi comodamente sui sedili singoli esterni. La ricompensa per lo sforzo: con il sistema di sedili Flex7 ulteriormente sviluppato, la Zafira B ha stabilito un altro punto di riferimento per la flessibilità degli interni – e ha vinto ancora una volta il “Volante d’Oro”.

La Zafira è stata accompagnata da un partner premium nella Zafira Tourer e ha subito vinto un altro “Volante d’oro”. Oltre agli interni flessibili, la nuova arrivata ha impressionato con il comfort lounge, il tetto panoramico in vetro e innovazioni come il controllo della velocità basato su radar e il Forward Collision Alert. Con questo successo seriale, la sola Zafira, nelle sue varie generazioni, ha contribuito tre volte alla serie di premi Opel al prestigioso “Volante d’oro”

Nel 2001, due anni dopo l’introduzione della prima generazione di Zafira, Opel chiese: “Un’auto sportiva può avere sette posti, o in altre parole: un furgone compatto può avere caratteristiche di guida sportive?” La Zafira OPC diede una risposta chiara. Combinava due segmenti apparentemente diversi: la versatilità pratica di un furgone compatto con le caratteristiche di guida e le prestazioni di un’auto sportiva. In cifre, ciò significa un motore turbo da 2,0 litri da 141 kW (192 CV), 250 Newton metri di coppia, da zero a 100 km/h in 8,2 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Ciò rese la Zafira OPC, lanciata nell’autunno del 2001, il furgone più veloce in Europa all’epoca.

Combinare emozioni con la massima efficienza: questo è il motto che Opel seguiva allora e segue ancora oggi. Nello stesso anno della sportiva Zafira OPC fece il suo debutto anche una trasmissione completamente diversa. Oltre ai motori benzina e diesel a basso consumo di carburante, la Zafira 1.6 CNG a gas naturale compresso completava il portafoglio come veicolo particolarmente economico e attento al risparmio di risorse. Ha ridotto significativamente le emissioni rispetto ai motori a benzina convenzionali e ha mantenuto la piena variabilità interna grazie alla pratica confezione di tutti i componenti. I serbatoi del gas sono stati installati sotto il pavimento e grazie al concetto “Monovalentplus” il conducente poteva semplicemente passare al funzionamento a benzina quando necessario.

Il furgone compatto è anche un pioniere nella trazione a celle a combustibile a idrogeno a zero emissioni locali. Nel 2000, lo sviluppo delle celle a combustibile di Opel è sceso in strada con la HydroGen1 basata su Zafira. La sua cella a combustibile a idrogeno forniva elettricità a un motore asincrono trifase da 55 kW (75 CV) e 251 Newton metri di coppia. Una batteria tampone copriva i picchi di potenza. Nel 2001, una flotta di 20 modelli HydroGen3 è stata guidata da clienti test. La potenza venne aumentata a 60 kW (82 CV), garantendo una velocità massima di 160 km/h. Nella Maratona delle celle a combustibile del 2004, due veicoli HydroGen3 hanno percorso quasi 10.000 km attraverso l’Europa, da Hammerfest in Norvegia a Lisbona in Portogallo.

Al volante di una HydroGen3, il pilota di F1 e Opel DTM Heinz-Harald Frentzen vinse anche il Rally di Monte Carlo 2005 per auto a propulsione alternativa. I veicoli HydroGen basati su Zafira hanno aperto la strada all’odierno furgone Opel Vivaro Hydrogen. Presto la gamma di veicoli commerciali a zero emissioni locali che potranno essere riforniti rapidamente con idrogeno sarà ancora più ampia, con il nuovo Opel Movano Hydrogen.

Mentre la prima generazione di Zafira del 1999 è considerata pioniera della flessibilità degli interni con spazio per tutta la famiglia, oggi Opel offre un’ampia gamma di veicoli spaziosi per comodi servizi navetta e per rilassanti viaggi di vacanza. Questi includono l’attuale Zafira con otto posti e il Combo con un massimo di sette. E quest’anno seguirà la prossima multiposto: con la nuova Frontera recentemente presentata, Opel presenta per la prima volta un SUV compatto che può trasportare fino a sette persone. Spaziosa e confortevole, concentrata sull’essenziale ed elettrificata in ogni variante, Frontera con il suo design caratteristico e robusto è l’auto ideale per gli amanti dell’outdoor e delle famiglie.

L’attraente nuovo arrivato, che sarà ordinabile a breve, è dotato di molte soluzioni pratiche, tra cui un’innovativa stazione per smartphone e una comoda funzione Intelli-Seat per i sedili anteriori. È disponibile nella versione ibrida con tecnologia a 48 volt o completamente elettrica. La nuova Opel Frontera offre quindi un piacere di guida attento al risparmio delle risorse, incluso il funzionamento localmente privo di emissioni, e continua l’offensiva di elettrificazione del marchio.