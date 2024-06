Stellantis organizza un workshop sugli standard di sicurezza e sulle migliori pratiche per i veicoli elettrici

Stellantis Middle East, leader globale nell’innovazione automobilistica, ha organizzato una sessione di approfondimento di un giorno sul centro servizi per i veicoli elettrici (EV) e sugli standard di sicurezza dei veicoli per la Gulf Standardization Organization (GSO) e delegati degli organismi di regolamentazione e standardizzazione del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC). Questo evento, tenutosi presso il Certified eExpert Center Facility di Swaidan Trading Co. LLC a Dubai, è stato progettato per aiutare gli organismi di regolamentazione della regione a comprendere meglio le migliori pratiche e procedure nei centri di assistenza EV e garantire standard di sicurezza coerenti in tutti i mercati.

Stellantis riafferma il suo impegno a guidare il cambiamento nella mobilità sostenibile

Sottolineando l’impegno di Stellantis verso la sostenibilità e la leadership nell’elettrificazione dei veicoli, la sessione ha fornito ai rappresentanti di GSO una piattaforma per esplorare le ultime novità in fatto di tecnologia dei veicoli elettrici. In linea con la strategia Dare Forward 2030 di Stellantis per diventare un’azienda tecnologica per la mobilità a zero emissioni di carbonio entro il 2038, le discussioni includevano una panoramica completa dell’attuale gamma di veicoli elettrici certificati GSO di Stellantis, i criteri per la certificazione dell’eExpert Center, i protocolli di sicurezza per la gestione degli incidenti con veicoli elettrici, gestione della batteria, requisiti di sicurezza del centro assistenza e linee guida per i dispositivi di protezione individuale (DPI) dei veicoli elettrici.

La scelta di Stellantis da parte del GSO per questa visita evidenzia il contributo significativo della casa automobilistica al settore dei veicoli elettrici. Notevoli modelli Stellantis EV, tra cui PEUGEOT ePartner, Peugeot eExpert, Peugeot e2008, Fiat e-Doblo, Fiat 500e e Abarth 500e, sono certificati sia dalla Gulf Standard Organization che dal Ministero dell’Industria degli Emirati Arabi Uniti. A ulteriore dimostrazione del proprio impegno nell’innovazione dei veicoli elettrici, Stellantis ha fornito due veicoli elettrici, PEUGEOT e2008 e PEUGEOT ePartner, alla Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization (SASO) e al College of Engineering dell’Università di Qassim in Arabia Saudita nel 2023 per un progetto di valutazione l’idoneità dei veicoli elettrici alle calde condizioni ambientali del Regno.

Commentando il workshop, Shahzad Tauqir, Direttore del servizio post-vendita presso Stellantis Middle East , ha dichiarato: “Siamo onorati di organizzare i delegati normativi dell’Organizzazione per la standardizzazione del Golfo e del Consiglio di cooperazione del Golfo presso la nostra struttura eExpert negli Emirati Arabi Uniti. Ciò segna una pietra miliare significativa per Stellantis Middle East , rafforzando il nostro impegno per ampliare i confini della mobilità dei veicoli elettrici nella regione. Rimaniamo impegnati a promuovere l’innovazione e la sostenibilità, lavorando a stretto contatto con gli organismi di regolamentazione per migliorare la sicurezza e la protezione dell’ambiente”.

Alla sessione hanno partecipato rappresentanti del GSO; Ministero dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti, Standard sauditi, metrologia e organizzazione della qualità (SASO); Direzione degli standard e della metrologia del Bahrein (BSMD); Direzione generale degli standard e della metrologia dell’Oman (DGSM); Organizzazione generale del Qatar per la standardizzazione (QS); e Kuwait Standards and Industrial Services Affairs (KOWSMD). La delegazione di Stellantis per il Medio Oriente era guidata da Shahzad Tauqir, Direttore del servizio post-vendita, con Suraj Chandrasekharan, Responsabile del servizio nazionale, in rappresentanza di Swaidan Trading Co. LLC, parte di Al Naboodah Group.