Fiat: la chiusura della fabbrica di Bielsko-Biała fa altre vittime

Un’altra azienda a Bielsko-Biała intende effettuare licenziamenti collettivi. Secondo quanto riportato dal sito locale bielsko.biala.pl, si tratta di Sirio che ha deciso di tagliare decine di posti di lavoro che erano direttamente legati alla produzione della fabbrica di Fiat. Sirio ha comunicato all’ufficio distrettuale del lavoro l’intenzione di licenziare 50 persone. La sua sede si trova nella zona industriale di Bielsko-Biała, e la società stessa è legata per via patrimoniale al gruppo FCA, attualmente Stellantis.

La chiusura dello stabilimento Fiat in Polonia causa altri licenziamenti nell’indotto

Ricordiamo che all’inizio dell’anno FCA Powertrain Polonia è stata messa in liquidazione, il che significa la chiusura dello stabilimento Fiat di Bielsko-Biała. Quasi 500 persone perderanno il lavoro. “Nel contesto dei licenziamenti collettivi in ​​corso nello stabilimento Powertrain, i successivi licenziamenti nelle aziende appartenenti all’indotto della fabbrica non sorprendono più nessuno. Sirio Polska ha fornito a Fiat servizi completi nel campo della sicurezza industriale, compresa la protezione delle persone, delle cose e la protezione antincendio”, hanno dichiarato i sindacati.

Sirio si occupa anche del trasporto del personale e della gestione del parco auto per lo stabilimento di Bielsko-Biała e lo stabilimento FCA Polonia di Tychy. Il sito web locale stima che anche quest’anno l’azienda di Bielsko-Biała effettuerà licenziamenti collettivi.” Oltre al citato stabilimento Powertrain, che chiuderà la fabbrica entro la fine dell’anno e licenzierà circa 470 persone, è prevista la liquidazione dello stabilimento di Signify Polonia (la cassa integrazione riguarderà circa 130 persone), e sono stati annunciati licenziamenti collettivi anche in Magneti Marelli (circa 140 persone) e BCUBE (ex Sistema), dove perderanno il lavoro circa 55 persone”.