Stellantis: completata la seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie 2024

Il gruppo Stellantis ha annunciato lo scorso 21 giugno che, ai sensi della seconda tranche del Programma di riacquisto di azioni proprie 2024 annunciato il 23 maggio 2024, che copre fino a 1 miliardo di euro da eseguire in sul mercato aperto nel periodo compreso tra il 23 maggio 2024 e il 30 agosto 2024, ha riacquistato azioni ordinarie nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 20 giugno 2024 compreso.

Dal 23 maggio 2024 fino al 20 giugno 2024 compreso, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha acquistato un totale di 39.387.168 azioni ordinarie per un corrispettivo totale di euro 775.674.857. A partire dal 20 giugno 2024 è divenuto efficace l’annullamento di 142.090.297 azioni ordinarie in esecuzione della delibera adottata dall’Assemblea Generale degli Azionisti tenutasi il 16 aprile 2024. Pertanto, al 20 giugno 2024, la Società deteneva in proprio 69.861.714 azioni ordinarie pari all’1,80 per cento del totale del capitale sociale emesso comprese le azioni ordinarie e le azioni a voto speciale.

Una panoramica completa delle transazioni effettuate nell’ambito del programma di riacquisto, nonché i dettagli delle transazioni di cui sopra, sono disponibili sul sito web aziendale di Stellantis nella sezione Programma di riacquisto di azioni.

