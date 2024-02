Stellantis approva il programma di riacquisto di azioni proprie

Novità importante per Stellantis. Il suo Consiglio di amministrazione ieri ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di 3 miliardi di euro (prezzo di acquisto complessivo esclusi gli oneri accessori), da eseguirsi sul mercato.

Approvato il programma di riacquisto di azioni proprie da parte di Stellantis

La Società prevede di annullare le azioni ordinarie acquistate nell’ambito del programma di riacquisto di azioni, ad eccezione di una parte fino a 0,5 miliardi di euro, che potrà essere utilizzata per compensi basati su piani azionari e di acquisto di azioni per i dipendenti. Le azioni saranno acquistate per un periodo che termina il 31 dicembre 2024 sul NYSE/Euronext Milano/Euronext Parigi e su altri sistemi multilaterali di negoziazione.

L’opportunità di avviare il programma di riacquisto di azioni da parte di Stellantis deriva dalla forte generazione di flussi di cassa e dal solido bilancio della società. Questi fattori consentono alla società di garantire un’adeguata liquidità per far fronte a un’ampia varietà di scenari economici e di mercato, facilitando al contempo un rendimento interessante del capitale per gli azionisti e supportando l’estensione dei piani di azionariato dei dipendenti in molti paesi.

Il programma di acquisto di azioni ordinarie di Stellantis sarà attuato sulla base dell’autorizzazione concessa dall’assemblea generale degli azionisti del 13 aprile 2023, che potrà essere rinnovata o prorogata, fino a un massimo del 10% del capitale sociale della società. L’autorizzazione concessa il 13 aprile 2023 copre ancora circa 181 milioni di azioni. Il prezzo di acquisto per azione ordinaria non supererà un importo pari al 110% del prezzo di mercato delle azioni sul NYSE, Euronext Milano o Euronext Parigi. Il prezzo di mercato sarà calcolato come media del prezzo più alto registrato in ciascuno dei cinque giorni di borsa precedenti la data di acquisizione, come indicato nel listino ufficiale del NYSE, Euronext Milano o Euronext Parigi.

Al 15 febbraio 2024 la Società deteneva in conto proprio un totale di 142.090.297 azioni ordinarie pari al 3,52% del capitale emesso, comprese azioni ordinarie e azioni speciali con diritto di voto. Stellantis fornirà regolarmente aggiornamenti sull’avvio dei riacquisti e sul programma di riacquisto tramite un comunicato stampa archiviato nella sezione “Finanza” del sito web della società nella sezione “Informazioni sul mercato azionario e sugli azionisti”. I riacquisti saranno effettuati alle condizioni di mercato e in conformità con le norme e i regolamenti applicabili, tra cui il Regolamento sugli abusi di mercato 596/2014 e il Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione.