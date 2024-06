Jeep, Dodge, Ram e Chrysler insieme contro il cromo, “acciaio satinato” come alternativa

È guerra a un elemento chimico giudicato molto pericoloso per i lavoratori (anche se dopo decenni di utilizzo massiccio). Stellantis, infatti, e in particolare un gruppo di aziende americane interne ad essa, ha annunciato il suo “stop” al cromo a causa delle preoccupazioni ambientali e sulla salute dei lavoratori che sono coinvolti nella produzione di finiture metalliche. Jeep, Dodge, Ram e Chrysler faranno parte di questo blocco che si impegnerà nell’eliminazione del trattamento dannoso.

Lo aveva dichiarato Ralph Gilles, capo del reparto Design FCA, in una recente intervista alla CNN, parlando del “Death Chrome”. Il cromo esavalente, quello che viene utilizzato nella cromatura, sarebbe un agente cancerogeno e rappresenta il “secondo contaminante atmosferico tossico più potente identificato dallo Stato”, stando a quanto attestato dal California Air Resources Board (CARB). Si tratta, infatti, dell’agenzia che regola le emissioni in California e secondo questa il materiale sarebbe da bandire.

Le parti trattate con il cromo, quindi cromate, non sono pericolose in quanto tali (quindi già trattate), ma sarebbe il processo di placcatura capace di liberare vapori di cromo esavalente che possono risultare molto dannosi. Ciò che viene liberato nell’atmosfera sarebbe molto inquinante ed esporrebbe i lavoratori a rischi importanti.

Esistono già metodi per minimizzare l’esposizione umana al cromo esavalente, e questa è un’ottima notizia per realizzare cromature e salvaguardare ambiente e lavoratori. Il gruppo commerciale della National Association for Surface Finishing, ad esempio, ha comunicato alla CNN che l’industria della galvanica è riuscita a ridurre le emissioni atmosferiche di cromo esavalente del 99,9% dal 1995. In California, intanto, si sta cercando di vietare l’uso della cromatura con questo materiale.

Stellantis sta esplorando delle alternative percorribili. Il SUV elettrico Jeep Wagoneer S, ad esempio, sarà disponibile solo senza cromature. Questo approccio verrà esteso anche ad altri futuri modelli Stellantis, come ha detto Gilles. Il contrasto offerto da materiali con una finitura più opaca, come l’acciaio satinato potrebbe essere interessante, ha aggiunto Gilles. Lo stesso ha indicato parti con finitura color bronzo, argento o grafite come ulteriori alternative.

Non solo Stellantis, perché anche il Gruppo Volkswagen prevede di ridurre l’uso del cromo, come ha comunicato la casa automobilistica. Si provvederà a sostituirlo con materiali diversi, ma anche “usando la luce come nuova cromatura”. I recenti modelli VW presentano badge luminosi che sostituiscono letteralmente il cromo. Il marchio Mini, ad esempio, ha già eliminato il cromo dalla sua ultima gamma.