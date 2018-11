Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio debutta anche in Australia

La gamma Stelvio è in vendita in Australia dalla metà del 2018 ma soltanto nelle scorse ore la casa automobilistica del Biscione ha deciso di introdurre l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Il potente SUV da oltre 500 CV costerà 149.000 dollari, ossia 6000 dollari in più della berlina Giulia Quadrifoglio.

Tutta la potenza proposta da questo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio proviene dal motore V6 biturbo di derivazione Ferrari da 2.9 litri che eroga una potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: la potente versione con motore Ferrari arriva anche nel mercato australiano

Grazie al sistema di trazione integrale Q4, la potenza viene scaricata su tutte e 4 le ruote. Ciò significa che lo Sport Utility Vehicle del brand di Arese è in grado di raggiungere una velocità massima di 283 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Lo Stelvio nella sua massima espressione di potenza è capace di scaricare il 50% della trazione del motore sull’assale anteriore quando il veicolo slitta, cosa che non avviene sulla Giulia Quadrifoglio la cui trazione resta posteriore per sempre.

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio non teme rivali neanche sul fronte dei sistemi di sicurezza attiva. Troviamo, infatti, avviso di collisione, frenata di emergenza automatica, cruise control adattivo, monitoraggio dei punti ciechi, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e altro ancora.

Sia il guidatore che il passeggero anteriore possono regolare elettricamente i sedili a 8 vie. Oltre a questo, i sedili dispongono di un rivestimento in alcantara e pelle. Questo materiale è presente pure sul cruscotto e sui pannelli delle portiere. Non manca un volante sportivo riscaldato, rifiniture in fibra di carbonio, pedali in alluminio, tappetini quadrifoglio e piastre antiscivolo.

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vanta dei cerchi in lega da 20″ come standard con delle pinze freno rosse. Tuttavia, è possibile dipingerle in nero o giallo aggiungendo 700 dollari. Come optional è possibile anche aggiungere un tetto apribile, dei sedili anteriori con retro in carbonio e un volante in pelle, alcantara e fibra di carbonio.