Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio arriva in Messico come SUV di fascia alta che si distingue in uno dei segmenti più grandi e in più rapida crescita in tutto il mondo. Titolare del miglior tempo nella sua classe presso il leggendario tracciato tedesco del Nürburgring, con un record di 7 minuti 51 secondi e 7 decimi, questo nuovo SUV offre un’agilità degna di una vettura sportiva. Il simbolo del Quadrifoglio Verde rende questo SUV ad alte prestazioni inconfondibile anche in un paese come il Messico su cui il gruppo Fiat Chrysler punta forte nei prossimi anni per crescere ulteriormente a livello globale. Il potente V6 bi-turbo da 2,9 litri, derivato Ferrari, genera 510 cavalli e raggiunge una velocità massima 283 km / h. Questo propulsore garantisce anche un’accelerazione da 0 a 100 km / h in 3,6 secondi.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio arriva finalmente in Messico, da qualche giorno è iniziata la sua commercializzazione

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è costruito sulla piattaforma Giorgio di Fiat Chrysler Automobiles, una tecnologia che è alla base di tutti i prodotti che segnano la rinascita del marchio Alfa Romeo in tutto il mondo. Il modello del Biscione dunque raggiunge Giulia e Giulietta che già da tempo vengono commercializzate nel paese. L’obiettivo di Alfa Romeo con questo debutto è quello di incrementare le vendite nel paese che negli ultimi mesi hanno subito una piccola impennata anche se al momento si tratta di numeri piuttosto ridotti. Stelvio Quadrifoglio arriva in Messico con un prezzo di $ 1.850.000 MXN.