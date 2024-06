Alfa Romeo Stelvio 2025: ecco quanti cavalli avrà la versione più potente

Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 è la prossima novità prevista per la casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto avverrà nella seconda metà del prossimo anno. Questa sarà la prima auto di Stellantis ad usare la piattaforma STLA Large in Europa. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Tanti cavalli per la versione più potente di Alfa Romeo Stelvio 2025 ma questa non sarà la sua migliore qualità

Alfa Romeo Stelvio 2025 avrà una gamma piuttosto variegata. La sua versione top di gamma sarà ancora una volta la Quadrifoglio. Questa sarà anche la versione più potente del SUV. Si dice che avrà almeno 940 cavalli ma si lavora per darne di più. Ma la potenza non sarà l’unica caratteristica di questo modello. Si dice infatti che la nuova generazione del SUV punterà su un design molto seducente, su tanta tecnologia e lusso.

Inoltre Alfa Romeo Stelvio 2025 offrirà un’autonomia da circa 800 km con una ricarica completa e offrirà la ricarica super veloce. L’auto arà in grado di ricaricarsi in poco più di 15 minuti dal 20 all’80 per cento. Dunque il tempo di una breve pausa al bar e il viaggio potrà ripartire. Questo modello esteticamente parlando dovrebbe avere elementi di design simili a quelli visti in Alfa Romeo Junior.

Il modello inoltre avrà un look più aerodinamico rispetto al modello attuale e dunque piacerà sicuramente a chi cerca un’auto sportiva dallo stile accattivante e dalle prestazioni importanti. Del resto parliamo di una vettura che nei prossimi anni è destinata ad avere un ruolo importante nella gamma del marchio che vuole espandere la sua clientela nel segmento premium a livello globale. Sicuramente nei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli su questo atteso modello della casa automobilistica del Biscione di cui vi terremo sicuramente aggiornati.