Stellantis, Ford e GM: Bank of America consiglia di lasciare la Cina

Gli analisti di Bank of America suggeriscono che Stellantis, GM e Ford dovrebbero lasciare il mercato cinese a causa della crescente concorrenza interna. Il consiglio dell’analista John Murphey inizialmente può lasciare perplessi dato che il mercato cinese è considerato da molti come fondamentale, con oltre 22 milioni di auto vendute ogni anno. Tuttavia, grazie alla crescente concorrenza da parte degli operatori locali, le importazioni sono più sotto pressione che mai.

Murphey suggerisce che Stellantis, Ford e GM farebbero meglio a lavorare su modi per rendere redditizi i loro veicoli elettrici concentrandosi sui modelli a combustione più redditizi. L’anno scorso, oltre 120 marchi hanno offerto almeno un veicolo elettrico in Cina, quindi la concorrenza è agguerrita. La concorrenza è così intensa che il marchio cinese di veicoli elettrici Aiways ha deciso di lasciare il proprio mercato interno e concentrarsi invece sull’Europa. E sebbene i dirigenti GM pensino ancora di poter cambiare la situazione con nuove offerte elettriche, Murphey non ne è così sicuro.

Parlando ad Auto News, Murphey ha continuato dicendo: “C’è un’enorme quantità di lavoro da fare per le case automobilistiche tradizionali per ridurre i costi dei veicoli elettrici e rimanere competitivi con Tesla”. Al momento però nessuno sembra voler seguire il consiglio. La stessa Stellantis sebbene abbia smesso di costruire Jeep in Cina, ha recentemente investito in Leapmotor, formando al tempo stesso una joint venture per vendere prodotti a livello internazionale. Vedremo se questo analista avrà avuto ragione o sarà smentito dai fatti.