Leapmotor ha avviato la produzione di veicoli elettrici nello stabilimento polacco di Stellantis

Una joint venture capitanata da Stellantis ha iniziato la produzione dei veicoli elettrici di Leapmotor presso lo stabilimento di Tychy in Polonia. Gli analisti di Jefferies, facendo riferimento alle dichiarazioni della direzione di Leapmotor, hanno riferito che le prime unità del modello T03 sono state prodotte nello stabilimento di assemblaggio di Stellantis la scorsa settimana. Inoltre, è previsto che la produzione di massa inizi a settembre.

Al via la produzione di auto Leapmotor nello stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia

Stellantis aveva scelto il suo stabilimento polacco come prima base di produzione in Europa per le auto di Leapmotor, principalmente per ragioni di risparmio sui costi. Stellantis e la casa cinese hanno creato una joint venture, guidata dalla casa automobilistica franco – italiana con una quota del 51 per cento, conferendo a Stellantis i diritti esclusivi per costruire, esportare e vendere i prodotti Leapmotor al di fuori della Cina, una novità assoluta per una casa automobilistica occidentale.

L’impresa, denominata Leapmotor International, fa parte di una più ampia cooperazione tra i due gruppi, che vede Stellantis acquistare una partecipazione del 21 per cento nella casa cinese con un accordo da 1,6 miliardi di dollari. Jefferies ha affermato che la JV prevede di produrre un secondo modello nello stabilimento polacco di Stellantis, il SUV A12, a partire dal primo trimestre del 2025. Leapmotor ha anche iniziato a preparare la produzione localizzata di componenti, ha aggiunto.

Leapmotor

Il management ha riferito che i costi di produzione per veicolo nello stabilimento polacco si aggirano intorno ai 400-500 euro, cifre paragonabili a quelle dello stabilimento principale di Leapmotor in Cina e significativamente inferiori ai circa 1.000 euro necessari in Italia. Leapmotor ha in programma di produrre il suo SUV C10 in Cina e di esportarlo inizialmente in Europa, in quanto tale modello potrebbe essere commercializzato a un prezzo superiore. Recentemente, la Commissione Europea ha annunciato l’introduzione di dazi aggiuntivi del 21 per cento sui veicoli elettrici cinesi importati, che entreranno in vigore a partire da luglio, influenzando anche Leapmotor.