Nuova Fiat Multipla: se vi è piaciuta la nuova Panda vi stupirà ancora di più

Nuova Fiat Multipla sarà la prossima grande novità per Fiat dopo il debutto della nuova Fiat Panda che è stata svelata con le prime immagini ufficiali nei giorni scorsi. Questa auto farà il suo debutto nel corso del prossimo anno molto probabilmente durante l’estate. La vettura avrà uno stile vicino a quello della nuova Fiat Panda ma con le proprie peculiarità.

Dopo le prime immagini della nuova Fiat Panda adesso l’attenzione si sposta verso la nuova Fiat Multipla

La nuova Fiat Panda sembra aver riscosso tra gli appassionati di auto delle buone recensioni, almeno per quello che concerne queste prime immagini diffuse dalla casa torinese. Se anche voi siete tra coloro che hanno apprezzato questa auto allora sicuramente la nuova Fiat Multipla vi sorprenderà ancora di più. La vettura infatti farà parte della stessa famiglia di Panda ma con ancora più spazio avendo una lunghezza di circa 40 cm maggiore rispetto alla Panda. Per il resto le due auto dovrebbero essere molto simili come filosofia e anche il rapporto qualità prezzo dovrebbe essere simile.

La nuova Fiat Multipla nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis e sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Maggiori dettagli su questa auto li avremo già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al suo debutto. Di certo possiamo dire che con queste due auto Fiat potrà sfidare ad armi pari nel segmento B e C del mercato. In particolare si punta a dare serio filo da torcere a Dacia che da sempre domina in quei segmenti nella fascia delle auto più economiche.