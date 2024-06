Ram Rampage: ecco come sarebbe in versione SUV

Concepito dalla mente visionaria del designer Kdesign AG conosciuto anche come Kleber Silva, il nuovo SUV RAM Rampage 2025 Concept non è solo un’auto, ma una dichiarazione di stile, innovazione e passione per la strada. il nuovo SUV che deriva chiaramente dall’omonimo pickup venduto da Stellantis in America Latina affascina con la sua robusta eleganza. La sua finitura grigio metallizzato brilla alla luce, evidenziando le linee scolpite e i dettagli meticolosamente realizzati. L’iconico logo “RAM” adorna la griglia anteriore, simbolo di potere e prestigio che ne annuncia l’arrivo.

Ecco come sarebbe una versione SUV del pickup Ram Rampage

RAM Rampage 2025 Concept presenta delle linee di design molto aerodinamiche che vanno dalla parte anteriore a quella posteriore, creando una silhouette imponente e dinamica. I passaruota prominenti e l’elevata altezza da terra suggeriscono la capacità di affrontare qualsiasi terreno con sicurezza, mentre i cerchi in lega dal design unico aggiungono un tocco di raffinatezza.

Ipotizziamo che anche all’interno questo ipotetivo Ram Rampage SUV possa regalare delle sorprese ai suoi clienti. Immaginiamo un modello lussuoso, spazioso e dotato di ogni comfort. Molto probabilmente un simile veicolo sarebbe dotato di sistema di infotainment di ultima generazione capace di connetterci al mondo con un semplice tocco. Ovviamente non si tratta di un modello ufficiale ma quanto vediamo in queste immagini sicuramente fa sperare che Stellantis decida di portare sul mercato nei prossimi anni un simile modello.

E’ facile inoltre ipotizzare che un SUV su base Ram Rampage possa avere la stessa gamma di motori della versione pickup che viene venduta in America Latina e che sta registrando dei buoni risultati di vendita nonostante sia un modello abbastanza costoso per quelle che sono le medie di quel mercato. vedremo dunque se il gruppo Stellantis ci sorprenderà ancora decidendo di lanciare un simile modello sul mercato auto.