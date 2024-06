Peugeot: che succede alla gamma sportiva PSE?

Niente da fare, in Peugeot hanno deciso di non dare più spazio alla gamma ad alte prestazioni nota come PSE (Peugeot Sport Engineered). È perlomeno questo quanto annunciato nei giorni scorsi dal CEO del Costruttore del Leone, Linda Jackson, agli inglesi di Autocar. Peugeot non ha infatti intenzione di espandere la gamma PSE per concentrarsi sulle sfide legate all’elettrificazione del marchio, con l’attuale Peugeot 508 PSE che rimarrà il primo e ultimo modello del marchio a beneficiare dell’emblema Peugeot Sport Engineered. In ogni caso Linda Jackson non ha nemmeno escluso la possibilità di guardare a possibili nuove Peugeot sportive.

Nel 2020, con la Peugeot 508 PSE ibrida plug-in da 360 cavalli di potenza, il Costruttore del Leone aveva annunciato il lancio della gamma PSE che prendeva il posto dell’iconica caratterizzazione GTi che fino a quel momento aveva designato le varianti più sportive del marchio. Tuttavia da quel momento in poi nessun’altro modello aveva ottenuto tale caratterizzazione, ad eccezione proprio della Peugeot 508 che rimarrà quindi l’unica versione ad aver ottenuto il badge sportivo del marchio; la 508 è stata lanciata nel 2018 e dovrebbe rimanere sul mercato fino al 2026.

In casa Peugeot altri possibili modelli della gamma PSE sono stati cancellati negli anni

Nel momento del lancio della Peugeot 508 PSE era emersa la possibilità di introdurre almeno altri due modelli nella medesima gamma destinata alle varianti più sportive. Nello specifico sembrava assai probabile l’introduzione sul mercato della 3008 PSE, che avrebbe adottato un propulsore ibrido plug-in come nel caso della 508 PSE, così come della 208 PSE questa volta completamente elettrica. Tali progetti però venivano cancellati già a fine 2021.

Una inversione legata, secondo alcuni pareri, alla nascita di Stellantis che proprio a inizio 2021 aveva praticato la nota fusione tra FCA e PSA. Come è noto il CEO del Gruppo, Carlos Tavares, sta definendo strategie sempre nuove per i diversi marchi che compongono il parterre di costruttori ricadenti sotto l’egida di Stellantis; Peugeot compresa.

“Il fatto è che, come Stellantis, stiamo investendo 40 miliardi nell’elettrificazione secondo investimenti che coinvolgono anche Peugeot. Avremo una gamma completa di auto elettriche entro la fine di quest’anno, con una variante elettrica per ciascun modello, e dobbiamo ristabilire le priorità”, ha appena ammesso il CEO di Peugeot, Linda Jackson, agli inglesi di Autocar. Altre ragioni sarebbero legate a precise necessità tecniche poiché Peugeot si sta preparando a sostituire l’attuale sistema ibrido plug-in con una nuova unità che combina il motore 1.6 PureTech rivisto in abbinamento alla trasmissione Punch Powertrain e-DCS7; l’unità eroga 195 cavalli di potenza e debutterà sulla nuova 3008 a partire dal prossimo mese di settembre.

La Peugeot 508 PSE

In futuro potrebbe essere il turno di una variante stradale della 9X8 impegnata nel WEC

Niente illusioni, quindi, per il futuro. Peugeot si sta concentrando fortemente sull’elettrificazione della sua gamma, puntando su una gamma completa di modelli che avrà a disposizione in gamma anche una versione elettrica. Tuttavia Peugeot potrebbe pensare alla possibilità offerta dalla condivisione delle piattaforme all’interno del Gruppo per mettere a punto nuove varianti ad elevate prestazioni, qualcosa che comunque non trova certezze in quanto espresso al momento da Linda Jackson.

C’è però una possibilità offerta dall’impegno nelle competizioni, nello specifico l’impegno che Peugeot mantiene nel WEC con la sua 9X8. Ne deriva che la stessa Linda Jackson non ha escluso la possibilità di pensare a una variante stradale strettamente derivata proprio dalla 9X8 della Classe Hypercar del WEC: “attualmente è in discussione, ma non abbiamo ancora preso una decisione”, ha ammesso ancora ad Autocar.

Già all’inizio del 2022 il direttore di Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot, aveva rivelato ai francesi de L’Argus che “una versione stradale della 9X8 è possibile. Dobbiamo trovare un modo economico che funzioni”. Linda Jackson aveva invece precedentemente detto che Peugeot sarebbe disposta a costruire un 9X8 per la strada, ma solo se arrivassero specifiche rassicurazioni da chi fosse desideroso di finanziare il progetto.