Alfa Romeo: valanga di modelli in arrivo

Dopo il debutto di Tonale nel 2022, di 33 Stradale nel 2023 e di Junior nel 2024 Alfa Romeo anche nei prossimi anni continuerà ad arricchire la sua gamma. La prossima novità è attesa per la seconda metà del 2025. Ci riferiamo alla seconda generazione di Stelvio. Il SUV sarà la prima auto di Stellantis ad essere prodotta in Europa su piattaforma STLA Large. La sua produzione avverrà a Cassino.

Da qui al 2030 ne vedremo delle belle nella gamma di Alfa Romeo

Poi nella primavera del 2026 toccherà alla nuova Alfa Romeo Giulia, seconda generazione della berlina di segmento D che tornerà nelle vesti di berlina coupè ancora più sportiva e aerodinamica. Anche lei sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large. Poi nel 2027 dovrebbe essere il turno di un nuovo SUV di segmento E che sarà lanciato sul mercato per sfondare definitivamente nel segmento premium del mercato auto di Cina e Stati Uniti.

Il 2028 potrebbe essere l’anno di una erede di Giuletta che tornerebbe nelle vesti di berlina coupe che potrebbe anche avere un altro nome e cioè quello di nuova Alfetta o nuova Brera. Per il resto possibile l’arrivo di un secondo modello di segmento E, una berlina coupè e anche di una nuova Duetto in edizione limitata grazie al programmo bottega. Entro il 2030 è attesa anche la seconda generazione di Tonale che sarà solo elettrica al 100 per cento e verrà realizzata su piattaforma STLA Medium.

Nuova Alfa Romeo Brera

Grazie a tutte queste auto dunque le immatricolazioni della casa automobilistica milanese dovrebbero impennarsi e finalmente Stellantis avrà raggiunto il suo obiettivo che è quello di rendere lo storico marchio del Biscione il suo brand premium globale con una gamma ricca e variegata.