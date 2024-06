Free2move si prepara per un’estate da record

I viaggiatori all’aeroporto di Madrid ora hanno accesso a un parcheggio in car sharing comodo e affidabile. Il popolare servizio di car sharing a flusso libero Free2move riapre i suoi parcheggi nei terminal 1, 2, 3 e 4 dell’aeroporto Adolfo Suárez – Barajas di Madrid, principale hub della città di Madrid. Da oggi saranno disponibili i parcheggi, raggiungibili con una delle 700 auto elettriche della flotta madrilena di Free2move. Ciò amplia la gamma di scelte di trasporto a disposizione dei passeggeri, sia turisti che affari, per raggiungere l’aeroporto, situato a 15 chilometri dal centro della città.

Free2move annuncia la riapertura del suo parcheggio in car sharing presso l’aeroporto Adolfo Suárez – Barajas di Madrid

Per migliorare l’esperienza dell’utente, Free2move ha aperto l’accesso a spaziosi parcheggi di car sharing presso i terminal 1, 2, 3 e 4. Questa infrastruttura consente il ritiro e la riconsegna dei veicoli più rapidi ed efficienti, migliorando notevolmente la comodità di trasporto. utilizzando i loro servizi in aeroporto sia per i viaggiatori nazionali che internazionali.

Per utilizzare il servizio di car sharing di Free2move, i clienti devono solo trovare un’auto nelle vicinanze che possono prenotare tramite l’app. Possono ritirare l’auto all’aeroporto e riconsegnarla ovunque all’interno delle zone designate in centro, oppure prendere l’auto in centro e riconsegnarla all’aeroporto. L’apertura e la chiusura dell’auto funzionano tramite l’app. Per far fronte al massiccio afflusso di turisti durante l’estate, Free2move non impone restrizioni sui veicoli che possono accedere al parcheggio in car sharing dell’aeroporto. Possono recarsi lì tutti i veicoli della flotta, garantendo la massima flessibilità e garantendo che ci sia sempre un’auto disponibile quando necessario.

Inoltre, Free2move offre un servizio di consegna aggiuntivo a partire da soli 5,99 €, posizionandosi come un’opzione molto interessante rispetto ai suoi concorrenti che operano anche in aeroporto, garantendo un prezzo competitivo affinché gli utenti possano usufruire di un servizio conveniente senza compromettere la qualità o la convenienza.

“Come stiamo facendo ovunque in Europa, siamo molto lieti di offrire ancora una volta ai nostri clienti il ​​parcheggio in car sharing dell’Aeroporto di Madrid, un luogo strategico per lo sviluppo e la crescita del nostro business in Spagna. Ci impegniamo a migliorare l’esperienza del cliente, rendendo la consegna e il ritiro del veicolo più personalizzati e convenienti per tutti gli utenti” afferma Brigitte Courtehoux, Amministratore Delegato di Free2move.