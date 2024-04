Free2move celebra i 20.000 clienti di Connect Fleet

Free2move ha svelato la sua strategia per consolidare la propria posizione su scala globale, sottolineando un approccio incentrato sul consolidamento di sforzi e risorse, finalizzato al raggiungimento di obiettivi significativi e di grande impatto. Al centro della strategia di crescita del brand di Stellantis c’è la soluzione Connect Fleet, che ha già conquistato oltre 20.000 clienti in tutta Europa e il cui rilascio sul mercato statunitense è previsto entro la fine di aprile.

Free2move accelera la crescita con soluzioni avanzate di gestione della flotta aziendale

Connect Fleet offre uno strumento impareggiabile per i gestori di flotte, consentendo il monitoraggio completo e l’ottimizzazione delle operazioni della flotta attraverso tecnologie avanzate di connettività dei veicoli. In particolare, il servizio presenta un percorso verso una sostanziale riduzione dei costi in termini di costo totale di proprietà (TCO) per le flotte aziendali, promettendo una diminuzione di oltre il 5% nelle spese di gestione della flotta, facilitando la trasmissione istantanea dei dati e consentendo analisi approfondite e gestione della flotta.

Alla base di questo ecosistema c’è il servizio di Manutenzione Preventiva Free2move, una soluzione all’avanguardia progettata per mantenere le prestazioni del veicolo al massimo livello. Monitorando continuamente la diagnostica del veicolo e i parametri prestazionali, la piattaforma fornisce informazioni utili, garantendo l’affidabilità e l’efficienza delle operazioni della flotta. Questa innovazione non solo contribuisce a ridurre i costi, ma aumenta anche la produttività e migliora la soddisfazione del cliente.

Infine, Stellantis è all’avanguardia nell’utilizzo di tecnologie software e di connettività all’avanguardia per creare esperienze fluide per i clienti B2B. In linea con questo impegno, Free2move presenta con orgoglio la sua ultima soluzione, MyTasks. Progettato come strumento essenziale per i gestori di flotte, MyTasks facilita la comunicazione in tempo reale, l’assegnazione di attività e gli aggiornamenti di stato direttamente attraverso l’unità di infotainment integrata del veicolo. Questa soluzione innovativa offre vantaggi sia agli autisti che ai gestori delle flotte, eliminando la necessità di telefoni cellulari e accessori aftermarket a bordo del veicolo, riducendo così le distrazioni e migliorando l’efficienza e la sicurezza sulla strada. MyTasks segna un significativo passo avanti nella fornitura di soluzioni semplificate per il moderno panorama della gestione della flotta.

Free2Move

In linea con una direttiva strategica di Stellantis, tutti i veicoli commerciali in Europa d’ora in poi saranno dotati della tecnologia di manutenzione preventiva Free2move. Questa iniziativa garantisce che i gestori di flotte dell’intero spettro dei marchi Stellantis trarranno vantaggio da questo servizio completo di quattro anni, perfettamente integrato nei nuovi furgoni.

“In Free2move, non stiamo solo sviluppando soluzioni avanzate di gestione della flotta; siamo pionieri di un movimento verso un futuro più verde ed efficiente. Le nostre iniziative strategiche, in particolare l’integrazione di Kuantic, significano il nostro impegno non solo a migliorare l’efficienza operativa per i nostri clienti ma anche ad avere un impatto tangibile sulla sostenibilità ambientale. Questo è un viaggio che siamo orgogliosi di intraprendere, consapevoli della differenza che miriamo a fare nel settore e per il nostro pianeta” ha osservato Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move.