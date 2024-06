Stellantis Financial Services annuncia nuova partnership con Bolt

Stellantis Financial Services US, la società finanziaria automobilistica captive di Stellantis in Nord America, ha annunciato una nuova partnership con Bolt. Nell’ambito della partnership, la casa automobilistica sfrutterà la tecnologia di Bolt e l’accesso degli operatori per offrire assicurazioni auto ai proprietari di Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat e Alfa Romeo attraverso i siti Web e le app mobili del gruppo.

Stellantis Financial Services sfrutterà la tecnologia di Bolt per offrire assicurazioni auto ai suoi clienti

Il percorso di acquisto sarà semplificato e personalizzato, con opzioni di copertura personalizzate disponibili attraverso molteplici canali di distribuzione. L’offerta si espanderà per includere scelte basate sull’utilizzo attraverso l’uso di telematica, dati e analisi.

“I clienti Stellantis oggi vogliono scelta, contesto e semplicità quando scelgono il loro assicuratore auto. È importante che le offerte assicurative stiano al passo con le richieste dei clienti. Collaborando con Bolt e i suoi partner assicurativi affermati, siamo certi che i clienti e i loro veicoli saranno protetti meglio”. – Mark Buffa, amministratore delegato del settore assicurativo presso Stellantis Financial Services US.

“Siamo entusiasti di questa nuova partnership che riflette la strategia di Stellantis volta a fornire soluzioni assicurative e soluzioni di gestione degli incidenti a prezzi accessibili”, ha dichiarato Edouard de Lamarzelle, CEO di Stellantis Financial Services.

“Stellantis ha una visione ambiziosa su come le assicurazioni possano migliorare l’esperienza dei propri clienti. Siamo onorati di unirci a Stellantis in questo viaggio pluriennale e di contribuire a scrivere il futuro dell’assicurazione integrata”. – Rob Bauer, responsabile della crescita strategica di Bolt. Insomma per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares una notizia molto interessante.