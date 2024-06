Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024: foto, video e classifiche finali

È calato il sipario sul Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024. A sancire la fine dell’evento ci ha pensato la bandiera scacchi sventolata nel centro di Brescia, dove gli equipaggi del “cavallino rampante” hanno fatto ritorno, dopo essersi spinti fino a Roma, insieme alle “nonne” a quattro ruote della rievocazione principale.

Gli onori della gloria sono andati a Frank Binder e Giordano Mozzi, su 296 GTS. Dietro di loro sono giunti, in piazza d’onore, Celestino Sangiovanni e Antonio Sangiovanni, a bordo di una 812 GTS. Terzo posto al traguardo per Gianluigi Smussi e Federico Smussi, con una più “anziana” F355 GTS. A loro va il primato fra le storiche. Nella top five anche Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, su SF90 Spider, seguiti da Fabrizio Macario e Giovanna Di Costanzo, su 488 Pista.

Ferrari Tribute 1000 Miglia degno della tradizione

Quella appena conclusa è stata una bella edizione dell’evento, che ha commemorato con stile la mitica “Freccia Rossa“, nel segno della casa di Maranello e delle sue incantevoli supercar. Un omaggio all’amore di Enzo Ferrari per quella corsa, da lui definita la più bella del mondo. Le sportive emiliane hanno accompagnato le auto storiche della rievocazione, lungo tutto il percorso, guadagnando grande interesse ovunque. Del resto, stiamo parlando di opere d’arte a quattro ruote, capaci di far sognare tutti, in ogni angolo del mondo.

Dall’11 al 15 giugno, il Ferrari Tribute 1000 Miglia ha regalato emozioni speciali e rombanti al folto pubblico che si è radunato lungo il percorso di questa attesissima gara di regolità. Da alcuni anni, il prestigioso appuntamento unisce alle vetture classiche le “rosse” dell’era moderna. Queste ultime aggiungono ulteriore note di magia alla manifestaziona bresciana.

Circa 120 le supercar del “cavallino rampante” sulla pedana di partenza. Le più esclusive sono state una Ferrari Enzo, una LaFerrari e una Monza SP2, ma nella lista dei partecipanti si è registrata la presenza di tante auto in tiratura limitata dello stesso marchio. Le loro forme e il loro sound sono state come una calamita per il folto pubblico che ha assistito al passaggio della vibrante carovana lungo il percorso di circa 2000 chilometri del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024.

