Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024: curiosità e supercar al via

Motori pronti a rombare per il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024, in programma dall’11 al 15 giugno. L’evento, che affianca la tradizionale rievocazione storica della “Freccia Rossa“, vedrà entrare in scena un corposa rappresentanza di “cavallini rampanti” dell’era moderna. Questi aggiungeranno magia alla manifestaziona bresciana, unendo il loro fascino a quello delle auto classiche protagoniste dell’appuntamento principale.

Il primato dell’esclusività, per quanto riguarda le supercar di Maranello, andrà a tre modelli speciali, ciascuno dei quali presente sulla linea di partenza con un solo esemplare: le Ferrari Enzo, LaFerrari e Monza SP2. Nella lista dei partecipanti, tante altre “rosse” in serie limitata, insieme a modelli meno preziosi ma capaci di entrare ugualmente nel cuore di ogni appassionato.

Il via alle danze nella giornata di martedì 11 giugno, con la prima tappa dal Lago d’Iseo a Torino. All’indomani, il rombante e colorato corteo si muoverà alla volta di Lucca. Dalla città toscana, il 13 giugno, i ferraristi raggiungeranno Roma. La Città Eterna farà da base anche per la partenza della quarta tappa, in programma per venerdì 14 giugno, quando le “rosse” spegneranno i loro motori dopo aver attraversato Bologna. Quinta ed ultima tappa nella giornata di sabato 15 giugno, con il rientro a Brescia, cuore pulsante della 1000 Miglia e del Ferrari Tribute 1000 Miglia.

Una sessione di training è prevista per i primi 40 equipaggi iscritti con la formula GOLD. Questi, il 10 giugno, avranno l’occasione di apprendere o perfezionare regole e particolarità delle gare di regolarità, come la rievocazione delle mitica “Freccia Rossa”. A questo link il programma completo dell’evento. Segue l’elenco dei modelli in gara.

Modelli al via del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024

Dino 246 GT

512 BB

Testarossa

512 TR

F355 berlinetta

F355 GTS

456 GT

550 Maranello

575M Maranello

360 Spider

Enzo

360 Challenge Stradale

F430 Spider

430 Scuderia

Scuderia Spider 16M

599 GTO

458 Italia

F12 berlinetta

458 Spider

458 Speciale

458 Speciale A

LaFerrari

F12 TdF

488 Spider

488 GTB

Portofino

812 Superfast

488 Pista

488 Pista Spider

GTC4 Lusso

Roma

F8 Tributo

Portofino M

812 GTS

Monza SP2

SF90 Stradale

SF90 Spider

F8 Spider

812 Competizione

296 GTB

812 Competizione A

296 GTS

Qui la lista completa delle auto ammesse