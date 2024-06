Stellantis ha cancellato il progetto della nuova Jeep Compass per l’India

Stellantis, il quarto gruppo automobilistico più grande a livello globale, ha annunciato l’annullamento del suo progetto relativo alla nuova Jeep Compass di prossima generazione, nome in codice J4U, in India. Lo sviluppo di questo progetto, in corso da oltre un anno, è stato ritenuto finanziariamente impraticabile per il mercato indiano.

Nuova Jeep Compass non arriverà in India: il progetto è stato annullato in quel paese

La cancellazione arriva nonostante i piani dell’azienda di investire oltre 400-500 milioni di dollari nella realizzazione di un prodotto completamente nuovo sulla piattaforma STLA Medium. La decisione di annullare il progetto della nuova Jeep Compass arriva in un momento in cui Stellantis si trova ad affrontare le sfide del mercato indiano. Le vendite dell’azienda sono in calo e l’azienda è stata costretta a tagliare la produzione e a ridurre la forza lavoro.

L’annullamento di questo progetto potrebbe avere un impatto potenziale sul futuro dell’azienda in India. Tuttavia, Stellantis ha confermato che al momento non ci sono cambiamenti nella produzione dei veicoli Jeep in India. Nonostante la cancellazione della nuova Jeep Compass di prossima generazione, Stellantis ha ribadito il proprio impegno a investire nel mercato indiano.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Stellantis resta impegnata a investire nel mercato indiano poiché è l’unico paese a produrre e assemblare localmente quattro targhe Jeep al di fuori degli Stati Uniti”. L’attuale generazione di Compass continuerà a essere prodotta in India oltre il 2026, con occasionali aggiornamenti estetici pianificati per prolungarne il ciclo di vita.

Stellantis ha rivelato una roadmap del prodotto che include diversi modelli previsti per il rilascio. La Compass di prossima generazione debutterà nel 2027 con aggiornamenti allo stile, all’elenco delle strutture e alle capacità fuoristrada. Le voci suggeriscono che potrebbe essere introdotta anche una versione elettrificata. La tabella di marcia include inoltre piani per un aggiornamento del ciclo di mezza età per le auto esistenti come la Grand Cherokee e la Wagoneer.