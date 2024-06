Una rara Ferrari 599 SA Aperta all’asta in Svizzera

Una splendida Ferrari 599 SA Aperta del 2011 sarà battuta all’asta da Bonhams Cars, nella Bonmont Sale, in programma per domenica 30 giugno a Cheserex, in Svizzera. L’esemplare proposto alla tentazione dei collezionisti è quello con telaio ZFF72RDB000183444. Dalla vendita potrebbe derivare un incasso compreso fra 1.8 e 2.1 milioni di euro: queste, almeno, sono le stime della vigilia, fatte dagli specialisti.

L’auto ha avuto, in totale, due soli proprietari nell’arco della sua vita. Dispone dello storico completo dei tagliandi ed è fresca di revisione tecnica. Ricordiamo che la Ferrari 599 SA Aperta è una delle “rosse” più esclusive dell’era moderna. A suo favore gioca la tiratura limitata di 80 esemplari, destinati a pochi fortunati, connessi in modo stretto alla casa del “cavallino rampante”. Notevole il suo fascino stilistico, ascrivibile alla matita di Pininfarina.

Foto Bonhams Cars

Sotto il lungo cofano anteriore trova accoglienza un motore V12 da 6.0 litri di cilindrata, preso a prestito dalla 599 GTO. Questo monumento ingegneristico eroga 670 cavalli di potenza massima, a 9250 giri al minuto, con un picco di coppia di 620 Nm a 6500 giri al minuto, su un peso a secco di 1595 chilogrammi. Il quadro prestazionale è al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.6 secondi e da 0 a 200 km/h in circa 10 secondi. La velocità si spinge oltre la soglia dei 325 km/h.

Ottimo il comportamento dinamico, grazie anche all’equilibrato bilanciamento dei pesi e alle sospensioni magnetoreologiche. La frenata fa capo a un impianto carboceramico della Brembo, che svolge egregiamente il suo lavoro. A fare il resto ci pensa il cambio F1 a 6 marce, coi suoi passaggi di marcia fulminei, che dettano il ritmo delle inebrianti sonorità meccaniche.

La Ferrari 599 SA Aperta fece il suo debutto al Salone di Parigi del 2010. Nata per celebrare gli 80 anni di Pininfarina, porta nelle due lettere centrali della sigla le iniziali di due membri importanti di quella famiglia: Sergio e Andrea. La meccanica è quella della 599 GTO, auto da cui differisce visivamente per il diverso sviluppo della parte superiore. Qui il piacere sensoriale allaga la gamma, potendo essere goduto anche en plein air. L’esemplare messo all’asta da Bonhams Cars sfoggia una carrozzeria in Nero Daytona ed ha le pinze freni gialle. Di questo colore sono pure le cuciture presenti nell’abitacolo, anch’esso nero. Guidata pochissimo, vanta una percorrenza inferiore ai 4300 chilometri dalla consegna. Eccellenti le sue condizioni.

Foto Bonhams Cars

Fonte | Bonhams Cars