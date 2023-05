Ferrari 599 SA Aperta con soli 350 km all’asta in Svizzera

Una fantastica Ferrari 599 SA Aperta di colore nero sarà battuta all’asta da Bonhams nel corso dell’evento “The Bonmont Sale”, in programma per il 18 giugno a Cheserex, in Svizzera. L’auto ha percorso meno di 350 chilometri da nuova. In pratica è come se non fosse mai stata usata. Le stime della vigilia oscillano in un intervallo di cifre da 1.7 a 2.0 milioni di franchi svizzeri, pari rispettivamente a 1.75 e 2.05 milioni di euro, col cambio odierno.

Grande l’appeal di questa vettura del “cavallino rampante“, che potrebbe suscitare un forte interesse tra i collezionisti. Ancora qualche settimana d’attesa e sapremo come andrà a finire. Al momento la scheda di vendita non è stata pubblicata. Aggiorneremo il post nel momento in cui ciò avverrà.

Ricordiamo che la Ferrari 599 SA Aperta fu svelata al Salone dell’Automobile di Parigi del 2010. Nata per celebrare gli 80 anni di Pininfarina, porta nelle due lettere centrali della sigla le iniziali di due membri importanti di quella famiglia: Sergio e Andrea. La meccanica è quella della 599 GTO, auto da cui differisce visivamente per il diverso sviluppo della parte superiore, dove lascia spazio all’aria che scorre sopra i capelli. Qui le emozioni del “cavallino rampante” possono essere vissute en plein air: un valore aggiunto in certe cornici ambientali.

I montanti del parabrezza, gli specchietti retrovisori e i deflettori dietro i sedili sono in alluminio satinato, ma sull’esemplare messo all’asta da Bonhams, il proprietario ha scelto la tinta full black. Il risultato non è affatto deludente. Questa supercar in serie speciale ha preso forma in tiratura limitata di 80 esemplari. Una cifra davvero bassa. La scelta numerica non è stata casuale, perché corrisponde al compleanno del marchio Pininfarina cui ha inteso rendere omaggio, per celebrare la relazione di grandissimo successo con la casa di Maranello.

Base di lavoro della Ferrari 599 SA Aperta è stata, come dicevamo, la 599 GTO, di cui è la declinazione open top. Qui l’anima sportiva della GTB Fiorano viene estremizzata. In qualche modo, si respirano delle connessioni con la 599XX. Il suo motore V12 aspirato da 6 litri di cilindrata, con angolo di 65 gradi fra le bancate, eroga una potenza massima di 670 cavalli a 8250 giri al minuto e fissa il picco di coppia a quota 620 Nm a 6500 giri al minuto. Il tutto su un peso a secco di 1595 chilogrammi, che diventano 1705 in ordine di marcia.

Le prestazioni sono di grande eccellenza, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.6 secondi e da 0 a 200 km/h in un tempo nell’ordine dei 10 secondi. La velocità massima dichiarata è di oltre 325 km/h. Ottimo il comportamento dinamico, grazie anche alla distribuzione dei pesi ben bilanciata, con un 47% dei carichi all’anteriore e un 53% al posteriore. Le sospensioni a controllo di smorzamento magnetoreologico fanno egregiamente il loro lavoro. A smorzare le danze della Ferrari 599 SA Aperta provvedono dei freni carbo-ceramici di seconda generazione, più leggeri e performanti rispetto ai precedenti. Sono con dischi da 398 x 36 millimetri all’anteriore e da 360 x 32 millimetri al posteriore.

Il cambio F1 a 6 marce più retromarcia svolge con estrema efficacia la sua missione, regalando una facile gestione del vigore energetico e della sublime colonna sonora dell’auto, insieme al comando del gas. Queste le dimensioni della Ferrari 599 SA Aperta: 4700 millimetri di lunghezza, 1962 millimetri di larghezza, 1300 millimetri di altezza, 2750 millimetri di passo. Siete pronti a staccare l’assegno?

