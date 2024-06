Nuovo Fiat Doblò: avviata la produzione in Algeria

Dopo l’avvio della produzione della Fiat 500, lo stabilimento FIAT Tafraoui compie un nuovo passo nel suo sviluppo con l’avvio di una seconda linea di montaggio moderna e automatizzata dedicata al nuovo Fiat Doblò, prodotto secondo agli standard internazionali di qualità di Stellantis. I primi veicoli sono attualmente in distribuzione attraverso la rete FIAT El Djazair.

Dopo la 500 Fiat in Algeria ha iniziato a produrre anche il nuovo Fiat Doblò

Con 850 dipendenti, lo stabilimento FIAT Tafraoui sta accelerando la sua produzione. Attualmente produce 46 veicoli al giorno, con l’obiettivo di raggiungere i 250 veicoli al giorno entro la fine di luglio; ciò sarà ottenuto implementando una terza squadra, aumentando la forza lavoro totale a 1.200 persone, comprese le squadre dedicate alla saldatura e alla verniciatura. Ad oggi, Stellantis ha fornito un totale di 130.000 ore di formazione ai team dello stabilimento di Tafraoui nei settori assemblaggio, qualità e logistica, comprese 34.000 ore svolte all’estero.

Con l’obiettivo di produrre più di 40.000 vetture entro la fine dell’anno e un tasso di integrazione locale superiore al 10%, lo stabilimento punta a produrre 7.000 Fiat Doblò e 1.000 Fiat 500 entro la fine di luglio per soddisfare la domanda dei clienti algerini. “Questo nuovo traguardo rappresenta un passo importante nel potenziamento dello stabilimento di Tafraoui e un segno del nostro impegno a creare valore aggiunto attraverso l’integrazione locale e il trasferimento tecnologico”, ha affermato Raoui Beji, amministratore delegato di Fiat El Djazair.

Lo stabilimento Fiat Tafraoui, inaugurato l’11 dicembre 2023, è stato costruito e attrezzato nel tempo record di un anno. Lo stabilimento mira a produrre 90.000 veicoli CKD entro il 2026, con un tasso di integrazione superiore al 35%, due anni in anticipo rispetto alla soglia normativa del 30% fissata per il 2028. Questa ambizione dimostra l’impegno a lungo termine di Stellantis per lo sviluppo del settore automobilistico algerino. industria, creazione di posti di lavoro e trasferimento tecnologico.