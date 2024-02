Ferrari 296 GTB: ecco la versione del tuner Zacoe

La Ferrari 296 GTB già nella versione del cavallino rampante è un’auto davvero straordinaria, ma per alcuni proprietari, questo non è abbastanza. Il tuner Zacoe dunque ha deciso di realizzare alcune modifiche visive audaci per questa supercar elettrificata con l’obiettivo di soddisfare anche i clienti più esigenti. Il nuovo bodykit del preparatore taiwanese per la Ferrari 296 è completamente realizzato in fibra di carbonio, dando un aspetto di armatura grazie alla finitura a vista. Conosciuta come 296 GTZ (Gran Turismo di Zacoe), questa creazione si ispira stilisticamente alla classica 250 LM, mentre la sua aerodinamica prende spunto dalle moderne auto da corsa Ferrari.

Ferrari 296: ecco la versione del tuner Zacoe ribattezzata 296 GTZ

Gli ampi parafanghi della Ferrari 296 GTZ integrano prese d’aria nella parte anteriore e seguono sinuosamente le curve seducenti della supercar nella parte posteriore, fondendosi con uno spoiler posteriore più marcato. Inoltre, sono presenti elementi aerodinamici come lo splitter anteriore, le minigonne laterali e le estensioni del diffusore posteriore, il tutto accentuato da dettagli rossi che esaltano le linee aggraziate della vettura.

Anche se i render in anteprima sono basati sulla Ferrari 296 GTB, la disposizione delle componenti suggerisce che lo stesso kit sarà compatibile anche con la 296 Spider cabriolet. Inoltre, un nuovo set di cerchi in lega rappresenta l’interpretazione di Zacoe del design “a stella”, strettamente associato alla Ferrari. Gli pneumatici appaiono più larghi rispetto a quelli di serie e sembrano essere abbinati a una sospensione ribassata.

Come nei progetti precedenti di Zacoe, le modifiche si limitano all’estetica, mantenendo intatto il motore di serie. Questa scelta non è affatto negativa, considerando che la 296 è dotata di un motore V6 biturbo da 2,9 litri montato centralmente, accoppiato a un singolo motore elettrico, che eroga una potenza combinata di 611 kW / 830 CV e una coppia di 740 Nm.