Nuova Fiat Punto Sport: in un video la sua futura versione?

Nuova Fiat Punto Sport è il nuovo render del designer e architetto Tommaso D’Amico che dopo che nei giorni scorsi aveva immaginato una nuova generazione del mitico modello oggi è tornato a dedicarsi a questa auto provando ad immaginare come sarebbe una futura versione sportiva. Anche in questo caso l’artista ha pubblicato un video sul suo canale ufficiale di YouTube.

Un video anticipa lo stile di una nuova Fiat Punto Sport: versione ad alte prestazioni della celebre vettura

La nuova Fiat Punto Sport dunque potrebbe essere la versione più sportiva e ad alte prestazioni in caso di ritorno sul mercato della vettura che ancora oggi ha moltissimi ammiratori in Italia e non solo. In tanti sperano di rivedere un giorno questa auto sul mercato anche se a dire il vero per il momento non sembra esserci da parte della casa torinese la volontà di puntare su un modello di questo tipo avendo deciso di optare in quel segmento di mercato su alcuni crossover e cioè le nuove Fiat 600 e Fiat Panda con quest’ultima che debutterà tra poco meno di un mese.

Anche in questo caso l’autore di questo render ha deciso di prendere spunto sulle precedenti versioni della vettura per immaginare come sarebbe in futuro una nuova Fiat Punto Sport. Ovviamente l’auto è stata modernizzata nelle sue linee di design per essere maggiormente in sintonia con gli attuali elementi di design in voga sul mercato.

Ricordiamo che comunque al momento sono altri i piani di Fiat con Stellantis che ha appena confermato il lancio di tre nuovi modelli entro il 2026. Il primo ad arrivare come dicevamo poc’anzi sarà la nuova Fiat Panda a cui poi seguirà nel 2025 la nuova Fiat Multipla. Infine nel 2026 è previsto l’arrivo di un terzo modello, forse un SUV coupé.