Nuova Fiat Punto: c’è chi immagina così una futura generazione

Nuova Fiat Punto è una di quelle auto di cui a lungo i numerosi fan della principale casa automobilistica hanno sperato in un ritorno. In effetti quando è nato il gruppo Stellantis nel mese di gennaio del 2021 si era vociferato che una delle prime auto a tornare nella gamma di Fiat sarebbe stata proprio questa.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Fiat Punto qualora Fiat decidesse di riportarla sul mercato

In realtà però i piani ufficiali di Fiat non prevedono una nuova Fiat Punto. Molto probabilmente ciò avviene sia per il calo delle vendite di berline compatte sia per non fare troppa concorrenza alle altre auto di Stellantis presenti nella stessa categoria. Tra queste ricordiamo Opel Corsa, la nuova Lancia Ypsilon e la stessa Peugeot 208.

I piani della casa italiana invece per il momento prevedono il lancio di una nuova Fiat Panda che ormai è imminente. A seguire nel 2025 una nuova Fiat Multipla. Nel 2026 assisteremo invece al debutto della nuova Fiat 500 Hybrid prodotta a Mirafiori. A seguire altre auto della famiglia Panda tra cui un SUV coupè, un pickup e un veicolo commerciale.Dunque per il momento niente da fare per una nuova Fiat Punto.

Nonostante ciò numerosi fan di Fiat e appassionati di auto non si arrendono al fatto che questa auto per il momento non tornerà. Del resto parliamo di un modello molto amato che ancora oggi ha tanti fan, forum e pagine dedicate sul web. Proprio per questo non stupisce che spesso sul web vengano pubblicati render che immagina quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto in caso di ritorno.

L’ultimo caso è quello del designer e architetto Tommaso D’Amico. Il famoso creatore digitale ha pubblicato sul suo canale di YouTube un video render in cui immagina lo stile di una nuova Fiat Punto. D’Amico ha dichiarato per il suo concept si è ispirato ai modelli originali migliorando minuziosamente il design del modello e prevedendo componenti ultramoderni. Le cresciute dimensioni previste dal progetto faranno del concept un’auto moderna e funzionale. L’artista ha immaginato anche l’abitcolo di questo modello in cui ha immaginato la presenza di un quadro strumenti dotato di un’esclusiva serie di optional e di un sistema di infotainment unico nel suo genere.