Stellantis conferma la propria guidance finanziaria per il 2024

Oggi, nell’ambito dello Stellantis Investor Day, alle 8:00 EDT / 14:00 CEST ad Auburn Hills, Michigan (USA), il CEO Carlos Tavares presenterà i nove principali differenziatori strategici su cui si basa l’iniziativa. l’azienda punta a creare valore e ad affrontare un mercato automobilistico globale in rapida evoluzione. Inoltre, il direttore finanziario Natalie Knight e altri membri del comitato esecutivo forniranno aggiornamenti sulle diverse regioni, funzioni e marchi dell’azienda.

Il management di Stellantis conferma le previsioni finanziarie per il 2024 e il piano di restituzione del capitale agli azionisti: Margine di utile operativo rettificato (AOI) a doppia cifra e free cash flow industriale positivo. Restituzione del capitale agli azionisti: distribuzione di ≥7,7 miliardi di euro in dividendi e riacquisto di azioni proprie nel 2024.

Natalie Knight ribadirà i divari prestazionali attesi tra la prima e la seconda metà del 2024: Primo semestre con margine operativo previsto al 10 – 11 per cento, con free cash flow industriale significativamente inferiore rispetto all’anno precedente. Secondo semestre caratterizzato da significativi lanci di prodotti, iniziative in materia di costi e previsto miglioramento del capitale circolante, che insieme supportano l’opportunità di un miglioramento sequenziale del margine operativo e del free cash flow industriale.

Stellantis sta inoltre rivedendo la propria gestione del capitale in diversi modi significativi: Fissando livelli target di liquidità pari al 25 – 30 per cento dei ricavi nel medio termine, per enfatizzare l’efficienza del capitale e favorire elevati rendimenti per gli azionisti. La società continuerà a utilizzare riacquisti di azioni e dividendi ordinari per restituire il capitale in eccesso agli azionisti. Nel 2025 il gruppo automobilistico punterà alla fascia alta della sua politica di distribuzione dei dividendi (25 – 30 per cento), rispetto al 25 per cento degli ultimi anni.