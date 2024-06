Stellantis: all’Investor Day di domani Tavares svelerà nuovi dettagli sui futuri piani del gruppo

Domani si svolgerà lo Stellantis Investor Day 2024. L’evento sarà ancora una volta l’occasione per parlare del futuro dell’azienda che come sappiamo è nata meno di tre anni dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo Peugeot PSA. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, e il Direttore finanziario Natalie Knight, che guideranno la presentazione dell’azienda all’Investor Day ad Auburn Hills, “condivideranno la visione di Stellantis sul mercato dinamico e stimolante e su come l’azienda sia ben posizionata per competere per la leadership del settore”, secondo la società. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’azienda.

Domani all’Investor Day 2024 Stellantis promette di svelare novità importanti sui piani futuri

Knight, il CFO, ha dichiarato ad aprile che la società si trova in un “periodo di transizione in cui ci stiamo preparando a mostrarvi la vera natura di Stellantis”. A quel tempo, la società ha anche confermato la sua guida finanziaria di un margine di utile operativo rettificato a due cifre per l’intero anno, un segno di fiducia da parte di una casa automobilistica che ha riportato profitti estremamente sani negli ultimi periodi. È un momento interessante per la casa automobilistica che conta 14 marchi nel suo organico e, dallo scorso anno, quasi 251.000 dipendenti in tutto il mondo.

Bisogna però anche dire che le vendite e la quota di mercato dell’azienda negli Stati Uniti, ad esempio, sono diminuite negli ultimi periodi di riferimento e bisognerà osservare cosa accadrà quando i risultati delle vendite del secondo trimestre verranno pubblicati il ​​mese prossimo. L’azienda ha anche apportato una serie di cambiamenti esecutivi, inclusa una nuova leadership nella regione chiave del Nord America, con Carlos Zarlenga in sostituzione di Mark Stewart, che ha lasciato il gruppo automobilistico.

Parte della transizione a cui fa riferimento Knight riguarda i piani dell’azienda di lanciare quest’anno 25 nuovi modelli a livello globale, inclusi 18 veicoli elettrici a batteria (otto negli Stati Uniti). Un mercato dei veicoli elettrici più complicato, con alcune case automobilistiche che riadattano i loro piani, potrebbe sfruttare alcuni dei punti di forza di Stellantis. L’azienda sta collaborando con Leapmotor per vendere veicoli elettrici di fabbricazione cinese in Europa e in altre parti del mondo, e la casa automobilistica è nel bel mezzo del lancio delle sue piattaforme di veicoli STLA, che potrebbero essere fatte su misura per questo momento.

Stellantis ha molti cambiamenti da apportare nei prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda la capacità in eccesso negli stabilimenti di tutto il mondo e la gestione dei suoi numerosi marchi, ma con i prodotti e il personale a disposizione, è pronta per il futuro. Vedremo dunque che novità trapeleranno dall’Investor Day di domani.