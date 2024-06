Nuova Alfa Romeo Duetto: e se fosse questo il suo design?

Nuova Alfa Romeo Duetto sicuramente non sarà prodotta in serie in quanto è un’auto troppo di nicchia che non potrebbe garantire numeri sufficienti a poter garantire utili. Tuttavia questa vettura piace molto al CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato che in diverse occasioni anche di recente ne ha parlato. Tanto che più di qualcuno pensa che alla fine l’auto possa effettivamente arrivare come seconda auto del programma Bottega quello da cui per intenderci è nata la nuova Alfa Romeo 33 Stradale svelata lo scorso 30 agosto e che sarà prodotta in appena 33 unità tutte già vendute prima ancora che l’auto fosse svelata.

Potrebbe essere così la nuova Alfa Romeo Duetto sempre che si faccia?

Nuova Alfa Romeo Duetto continua ad essere al centro dei sogni di appassionati di auto e fan del Biscione come dimostrano i frequenti render di cui spesso è oggetto anche di recente. L’ultimo ad arrivare è quello proposto dal designer e creatore digitale di Foggia Salvatore Lepore il quale ha immaginato così una futura generazione della Duetto sulla base della mitica concept car Alfa Romeo Spider Pininfarina 2uettottanta.

Alfa Romeo 2uettottanta rappresenta un modello concept basato sulla meccanica dell’Alfa Romeo Spider. Questo progetto speciale, creato dal rinomato atelier italiano Pininfarina, è stato sviluppato in occasione del suo ottantesimo anniversario e presentato in anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Ginevra nel 2010. La realizzazione di questa vettura ha lo scopo di festeggiare non solo gli 80 anni di Pininfarina ma anche il centenario della casa automobilistica Alfa Romeo.

Ovviamente c’è anche chi pensa che la vettura specie nella parte anteriore possa essere abbastanza diversa da quella di questo render e più vicina nello stile alle recenti auto del Biscione compresa la stessa nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Comunque al momento sono altri i piani di Alfa Romeo che nei prossimi due anni lancerà le nuove Giulia e Stelvio e poi dovrà decidere quale modello lanciare nel 2027 come quinta auto della sua gamma tra un E-SUV e l’erede di Giulietta.