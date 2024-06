Opel: Rebecca Reinermann è “Rising Star 2024”

Rebecca Reinermann, direttrice marketing di Opel e Vauxhall, è la “Rising Star 2024”. Ha ricevuto il premio dalla rivista specializzata internazionale Automotive News Europe nella categoria “Marketing”. Da quando ha assunto la carica di Vice President Marketing Opel/Vauxhall nel gennaio 2023, Rebecca Reinermann ha guidato con successo la trasformazione in molte aree del marketing Opel/Vauxhall. Ha introdotto un nuovo modello operativo di marketing che riunisce tutte le unità di marketing a livello mondiale in un Opel/Vauxhall Creative Hub.

Premio Automotive News Europe: Rebecca Reinermann di Opel è “Rising Star 2024″

Insieme all’agenzia creativa Jung von Matt Havel, Reinermann e il suo team hanno anche dato alle campagne un aspetto completamente nuovo e progressista – come dimostra in modo impressionante l’esempio della straordinaria campagna “Yes, of Corsa”. Presenta i punti di forza della piccola bestseller Opel Corsa in un modo chiaro, facile da capire e allo stesso tempo fresco e divertente.

Inoltre, Reinermann è stato responsabile dell’implementazione a 360 gradi dell’approccio “German Energy”, ovvero il posizionamento del marchio Opel. E con il lancio della nuova Opel Frontera, introduce un modello completamente nuovo e innovativo che consente ai clienti di vivere e acquistare una Opel digitalmente.

“Rebecca ha dimostrato le sue eccezionali capacità e determinazione in un ambiente estremamente stimolante. “Fa avanzare l’attività di marketing e porta una ventata di aria fresca nel settore automobilistico”, afferma Luca Ciferri, editore associato e redattore di Automotive News Europe.

“Qualche giorno fa abbiamo celebrato l’anniversario dei ‘125 anni di produzione automobilistica Opel’ . Tale successo è possibile solo grazie a colleghi e dipendenti che portano avanti il ​​marchio con nuove idee e impegno instancabile. Il “Rising Star 2024” dimostra in modo impressionante ciò che tu, Rebecca, stai facendo per Opel e Vauxhall: grazie mille per questo”, si congratula con il CEO di Opel Florian Huettl.

“Sono molto orgoglioso e onorato di ricevere questo prestigioso premio. Allo stesso tempo, vorrei dedicarlo a tutti i miei colleghi. Lo spirito di squadra che consente questo modo nuovo e innovativo di avvicinarsi ai clienti è assolutamente unico e rende Opel e Vauxhall marchi eccezionali. Sono certa che questo premio rafforzi ulteriormente il nostro impegno nel rendere il percorso dei nostri clienti verso l’elettromobilità sostenibile ancora più semplice, piacevole e divertente”, ha affermato Rebecca Reinermann durante la cerimonia di premiazione a Francoforte sul Meno. I Rising Star Awards, introdotti nel 2011, premiano ogni anno i leader emergenti del settore automobilistico che hanno già avuto un impatto significativo sul settore.