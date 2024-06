Nuova Fiat Panda: a giugno qualche sorpresa sembra certa

Ci stiamo avvicinando al debutto della nuova Fiat Panda che secondo notizie non ancora ufficiali farà il suo debutto il prossimo 11 luglio 2024, giorno in cui Fiat festeggia 125 anni di attività. In quella data dunque conosceremo ogni dettaglio del nuovo modello che avrà un ruolo molto importante all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana.

A breve le prime immagini senza veli della nuova Fiat Panda?

A proposito della nuova Fiat Panda, sebbene manchi poco più di un mese al suo debutto ufficiale è probabile che a breve possano arrivare sorprese importanti. Ci rifieriamo naturalmente alle prime immagini senza veli che con buona probabilità emergeranno sul web nel corso dei prossimi giorni. Non sappiamo se a breve o a fine mese ma comunque che la vettura stia per essere svelata sembra ormai una certezza. Del resto ultimamente per qualsiasi nuovo veicolo del gruppo Stellantis le cose sono andate in questa maniera.

E’ successo lo scorso anno con le nuove Fiat 600 e Topolino ma è successo anche con le recenti nuova Lancia Ypsilon e Alfa Romeo Junior dunque non vediamo perchè non debba accadere anche con la nuova Fiat Panda. Ricordiamo che questa auto sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia dove si vocifera nei prossimi anni possa arrivare anche un secondo modello Fiat. La vettura nascerà sulla piattaforma smart car di Stellantis e avrà la stessa o quasi gamma di motori della recente Citroen C-3.

Nuova Fiat Panda dovrebbe essere abbastanza simile ai recenti concept pubblicati dalla stessa Fiat. Qui vi mostriamo dei render basati proprio su questi concept che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto che sarà svelata tra poco più di un mese. Vedremo dunque se sarà davvero questo lo stile di questo atteso modello che darà vita ad una nuova gamma di auto per la casa torinese e a cui seguirà nel 2025 la nuova Fiat Multipla.