Nuova Fiat Panda: riuscirà ad egugliare il successo dell’attuale versione?

Nuova Fiat Panda debutterà il prossimo 11 luglio giorno in cui si festeggia il 125esimo compleanno della casa torinese. Nonostante al debutto di questo atteso modello manchi più di un mese sono in tanti a domandarsi se questa auto avrà lo stesso successo registrato dall’attuale generazione del modello che nonostante sia presente sul mercato da molti anni continua a macinare immatricolazioni in Italia come ci confermano anche gli ultimi dati ufficiali trapelati in queste ore.

La domanda sorge spontanea: la nuova Fiat Panda riuscirà ad avere lo stesso successo commerciale dell’attuale versione?

Della nuova Fiat Panda sappiamo che si trasformerà in un crossover lungo 4 metri parente della recente Citroen C3 che avrà linee squadrate e che sarà un’auto essenziale e pratica. La vettura nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e sia nelle versioni termiche che in quelle elettriche al 100 per cento avrà un prezzo molto competitivo. Sappiamo anche che sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac dove un tempo veniva costruita Fiat 500L. Sappiamo ancora che il suo stile non sarà poi così lontano dalla concept mostrata nei mesi scorsi in alcuni teaser dalla stessa Fiat.

Quello che non sappiamo è se questa auto con i suoi prezzi allettanti ed entrando in un segmento di mercato tra i più in voga in questo periodo possa egugliare o addirittura superare il successo commerciale avuto dal suo predecessore che nel frattempo, come sappiamo, continuerà ad essere prodotto a Pomigliano almeno fino al 2029.

Ovviamente non sarà facile raggiungere tali livelli perchè la concorrenza è vasta, i tempi sono cambiati e l’avanzata della auto elettriche cinesi low cost fa paura. Ma le speranze che questa auto possa fare davvero bene divenendo uno dei modelli più popolari tra quelli proposti sul mercato dalla principale casa automobilistica italiana, sembrano essere concrete. Vedremo dunque fra poco più di un mese quali saranno le prime impressioni su questa auto che come detto in più occasioni darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà anche la nuova Fiat Multipla che vedremo nel 2025.