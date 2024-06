Jeep vuole tornare a crescere rubando clienti a Tesla

Jeep nei prossimi anni lancerà una nuova serie di veicoli totalmente elettrici, puntando a competere direttamente con Tesla nel mercato. Tuttavia, l’azienda è attenta a non trascurare la sua base di clienti esistenti e si impegna a mantenere una varietà di motorizzazioni per soddisfare le esigenze di un pubblico vario, almeno per il futuro prossimo.

Jeep: la nuova gamma di veicoli elettrici della casa automobilistica avrà lo scopo di attirare nuovi clienti verso il marchio

Nel 2018, il marchio americano di Stellantis ha raggiunto il record di vendite negli USA con 973.227 unità. Tuttavia, nel 2023, le vendite negli Stati Uniti hanno subito un calo significativo, riducendosi a circa 643.000 veicoli, pari a un terzo in meno rispetto al picco precedente. Abbracciare i veicoli elettrici è uno dei modi con cui Jeep intende aumentare questi numeri. Il Wagoneer S recentemente presentato raggiungerà gli showroom entro l’autunno, seguito dal Recon EV ispirato al Wrangler. Antonio Filosa, recentemente nominato CEO di Jeep, ritiene che la nuova coppia di veicoli elettrici sarà in grado di attirare un nuovo pubblico verso il marchio Jeep.

In un’intervista con Automotive News, è stato rivelato che il 75% degli acquirenti della Wrangler 4xe ibrida plug-in erano nuovi clienti per Jeep, provenienti da altri marchi. Per la futura gamma di veicoli elettrici di Jeep, si prevede che questa percentuale possa arrivare al 100%. “Il nostro obiettivo principale è Tesla, ma non è l’unico,” ha dichiarato Filosa.

Ma i veicoli elettrici da soli non saranno sufficienti se Jeep vorrà raggiungere l’obiettivo di raggiungere il milione di vendite negli Stati Uniti. C’è ancora la questione del segmento di medie dimensioni sottoservito. Anche se il Wagoneer S e il Recon rientrano in quella categoria, la mancanza di appeal mainstream presso la base di clienti esistente di Jeep significa che un revival Cherokee alimentato a combustione è molto probabile.

Filosa ha annunciato che entro il 2025, Jeep presenterà un nuovo modello di dimensioni medie con motore a combustione, destinato al grande pubblico. Nonostante il nome non sia ancora stato svelato, gli analisti ritengono probabile il ritorno del nome Cherokee. È previsto che il veicolo sarà basato sulla piattaforma STLA Large, lasciando aperta la possibilità di una futura variante elettrica.

Con tre o più nuovi modelli in arrivo per il segmento di medie dimensioni, Jeep potrebbe iniziare a vedere una rinascita del suo dominio sui SUV di medie dimensioni. “Abbiamo perso molta copertura del mercato, ma vogliamo recuperarla nei prossimi tre anni, passando dal bassissimo 45% della copertura del mercato al promettente 85% della copertura del mercato nel 2027”, ha affermato Filosa. “Come lo facciamo? Sicuramente con molti lanci di nuovi prodotti.