Nuova Lancia Gamma HF: sarà questo il suo design?

Nuova Lancia Gamma HF sarà la versione top di gamma della futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese. Il suo arrivo sul mercato è stato confermato ufficialmente nelle scorse settimane dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Si tratterà di una versione ad alte prestazioni che secondo indiscrezioni potrebbe avere un prezzo superiore ai 60 mila euro.

Sarà questo il design della versione top di gamma della futura ammiraglia nuova Lancia Gamma HF?

La nuova Lancia Gamma HF sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia su piattaforma STLA Medium e dovrebbe essere elettrica al 100 per cento. Questa auto dovrebbe arrivare circa un anno dopo la versione normale della futura ammiraglia il cui debutto è previsto nel corso del 2026. Dunque ipotizziamo che sarà il 2027 l’anno giusto per vedere questa versione finalmente in vendita.

Il motore della nuova Lancia Gamma HF, dovrebbe disporre di una potenza che si avvicinerà ai 400 cavalli. Questo è significativo per un veicolo di 4,7 metri di lunghezza. Inoltre, il modello sarà dotato di trazione integrale e una batteria da 104 kWh, che offrirà un’autonomia eccezionale di 700 km con una sola carica. Queste caratteristiche indicano un’auto con prestazioni elevate e una notevole efficienza energetica.

Come sappiamo la nuova Lancia Gamma sarà un’auto con uno stile da fastback e dunque non si tratterà di una classica ammiraglia. Lo stesso stile lo ritroveremo anche nella nuova Lancia Gamma HF. A proposito dello stile di questa auto in Francia il sito Auto-moto ha pubblicato un render che immagina così questa futura auto di Lancia. Si tratta di una creazione digitale di Julien Jodry. Vedremo dunque se sarà davvero questo l’aspetto di questa vettura e quali altre novità emergeranno in vista del suo debutto.