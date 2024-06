Nuove Fiat Panda e Multipla: le auto elettriche a buon prezzo saranno la norma?

Nuove Fiat Panda e Multipla saranno le prossime due novità in serbo per la principale casa automobilistica italiana. Il debutto della prima avverrà a breve precisamente il prossimo 11 luglio mentre per quanto riguarda la nuova Fiat Multipla bisognerà aspettare circa un anno. Infatti il suo debutto è previsto intorno alla metà del prossimo anno.

Nuove Fiat Panda e Multipla saranno economiche anche in versione elettrica: sarà la nuova normalità?

Le nuove Fiat Panda e Fiat Multipla avranno in gamma versioni termiche ed elettriche al 100 per cento. Sia le prime che le seconde avranno prezzi molto competitivi. Con queste auto infatti il brand torinese di Stellantis vuole dare il via ad una nuova era di auto elettriche economiche che poi in futuro riguarderà anche le altre auto della sua gamma. Fiat ad esempio è già al lavoro per dare anche alla sua Fiat 500e una versione elettrica più economica per far riprendere le vendite che negli ultimi tempi hanno registrato un vistoso calo.

Ovviamente questo mette le nuove Fiat Panda e Fiat Multipla in pole position per fare bene sul mercato nei rispettivi segmenti. Quello che ci domandiamo è se la loro rappresenterà la classica eccezione oppure se in futuro questa sarà la normalità. Nel primo caso è probabile che assisteremo ad un vero e proprio boom di vendite per queste due modelli per la felicità di Carlos Tavares e di tutto il gruppo Stellantis. Nel secondo caso invece le due auto di Fiat dovranno fare i conti con una concorrenza agguerrita.

L’imminente arrivo di numerose auto elettriche cinesi low cost farebbe propendere per questa seconda ipotesi ma ovviamente Stellantis è pronta a sfidare le rivali senza alcun timore reverenziale. Ricordiamo che le due future auto di Fiat nasceranno entrambe su piattaforma smart car e avranno batterie LFP. Vedremo dunque come andranno le cose in futuro per la casa torinese e per le sue ultime novità.