Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco cosa ci aspetta nel 2025 e nel 2026

In attesa di concludere il 2024 che sarà comunque un anno ancora molto interessante visto che deve ancora debuttare la nuova Fiat Panda, oggi vi anticipiamo cosa succederà nel 2025 e nel 2026 a proposito di Alfa Romeo, Fiat e Lancia.

Il 2025 e il 2026 due anni sicuramente interessanti per Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Per quanto riguarda Alfa Romeo sappiamo già che dopo il debutto di Junior lo scorso 10 aprile, nel 2025 toccherà alla nuova Stelvio che sarà svelata nella seconda metà del prossimo anno. Il SUV subirà importanti aggiornamenti con un design più da SUV coupé e uno stile che chi ha avuto il piacere di vedere in anteprima il modello ha definito come davvero splendido. La vettura sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e sarà la prima in Europa ad usare questa nuova piattaforma di Stellantis.

Sempre a proposito di Alfa Romeo nel 2026 farà il suo debutto la nuova Giulia. La vettura subirà un bel cambiamento e come ha detto lo stesso capo del design del Biscione Mesonero-Romanos avrà uno stile da berlina coupé super cool. Anche questa auto nascerà a Cassino su piattaforma STLA Large e dovrebbe essere solo elettrica.

Oltre ad Alfa Romeo anche Lancia è pronta a novità importanti dopo il debutto della nuova Ypsilon. Nel 2025 infatti toccherà alla Ypsilon HF di cui negli scorsi giorni abbiamo visto le prime immagini senza veli pubblicate dalla stessa casa automobilistica. Nel 2026 invece assisteremo al debutto della nuova Lancia Gamma futura ammiraglia del brand che nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Infine parliamo di Fiat, la casa italiana dopo il debutto della nuova Fiat Panda a luglio 2024 l’anno prossimo presdenterà la nuova Fiat Multipla che tornerà nelle vesti di crossover lungo circa 4,4 metri elettrico e termico che sarà prodotto su piattaforma smart car a Kenitra in Marocco. Infine sempre a proposito di Fiat nel 2026 saranno rivelate le nuove Fiat 500 Hybrid e Fiat 500e con un prezzo più economico. Sempre quell’anno non è da escludere la presentazione di un terzo modello della nuova gamma Panda che forse sarà un SUV coupé.