Stellantis Melfi: obiettivo 260 mila auto prodotte all’anno nel 2026

Nei giorni scorsi lo stabilimento Stellantis Melfi è tornato alla ribalta per la visita effettuata dal numero uno del gruppo automobilistico l’amministratore delegato Carlos Tavares il quale ha parlato del futuro dello stabilimento tranquillizando sindacati e dipendenti della fabbrica e ha garantito la piena operatività della struttura al 2030.

Grazie ai nuovi modelli in arrivo l’obiettivo di Stellantis Melfi è quello di arrivare a 250 – 260 mila auto prodotte entro il 2026

Carlos Tavares ha confermato che nello stabilimento di Stellantis Melfi dal 2024 al 2026 sarà avviata la produzione di ben 5 nuove auto elettriche tutte su piattaforma STLA Medium. Grazie a quesi 5 nuovi modelli la produzione prevista per lo stabilimento dovrebbe arrivare a circa 250 – 260 mila unità all’anno entro il 2026. Questo è quanto dichiarato dallo stesso numero uno di Stellantis che ha affermato che è questo l’obiettivo per la fabbrica nel momento in cui tutte e 5 le auto previste avranno iniziato la loro produzione.

Ricordiamo che in quella fabbrica è prevista la produzione di due auto di DS Automobiles tra cui la nuova DS 8, due auto di Jeep tra cui una versione ibrida di Jeep Compass e la futura ammiraglia di Lancia che a quanto pare si chiamerà nuova Lancia Gamma. Grazie a queste auto dunque l’obiettivo delle 250 mila auto prodotte all’anno dovrebbe essere davvero a portata di mano per lo stabilimento lucano del gruppo automobilistico.

Stellantis Melfi dunque ancora per molti anni avrà un ruolo centrale nei piani di Stellantis. Inoltre non si esclude successivamente l’arrivo di altri modelli. Lo stesso Carlos Tavares ha dichiarato che ipotizzare la produzione della nuova Lancia Delta a Melfi avrebbe sicuramente senso. Vedremo dunquer quali altre novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.