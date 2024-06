Stellantis: Tavares promette piena operatività e piena occupazione al 2030 per tutti gli stabilimenti italiani

Parlando con la stampa da Melfi dove si trovava in visita alla fabbrica dove in futuro saranno prodotte 5 nuove auto elettriche, il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares ha promesso per tutti gli stabilimenti italiani del suo gruppo la piena operatività al 2030. Il manager portghese si è spinto oltre e ha parlato anche di piena occupazione con la possibilità di lavorare su 15 turni a settimana.

In questo modo il numero uno di Stellantis ha voluto rispondere alle preoccupazioni di dipendenti e rappresentanti sindacali che chiedevano maggiore chiarezza per il futuro proprio e anche dei lavoratori dell’indotto. «Le recenti discussioni in Italia sono state eccezionali. Il dialogo con i sindacati è stato costruttivo e fruttuoso, improntato su uno spirito di mutuo rispetto. Mi è stato richiesto di delineare le prospettive per gli stabilimenti italiani per il 2030, e abbiamo persino superato queste aspettative. Abbiamo assicurato che ci sarà piena operatività per tutti, senza alcun problema.»

“La situazione a Melfi mi rende soddisfatto. La fabbrica ha il potenziale per creare prodotti di calibro internazionale, stiamo vedendo progressi nei costi e un’abbondanza di idee innovative», ha affermato Tavares, aggiungendo: «Se l’Europa persiste nell’aprire le porte ai produttori cinesi, non ci resta che essere competitivi. Ciò che osservo è un lavoro straordinario, eccellente e pieno di creatività. A Melfi, c’è consapevolezza che la competizione sarà intensa, ma l’unico modo per affrontarla è procedere insieme, con lo stesso ritmo e nella stessa direzione” ha concluso il numero uno di Stellantis.