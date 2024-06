Alfa Romeo Junior: la versione ibrida debutta in un altro mercato

Prosegue a buon ritmo lo sbarco di Alfa Romeo Junior in Spagna. Dopo l’arrivo delle versioni Elettrica ed Elettrica Speciale è la volta di due alternative che si preannunciano un grande successo commerciale: l’Ibrida e l’Ibrida Speciale, quest’ultima appartenente ad una serie limitata di altissimo livello tecnologico e di equipaggiamenti. Con tecnologia ibrida MHEV, hanno una potenza di 136 CV grazie alla combinazione di un motore turbo benzina a 3 cilindri e una batteria elettrica da 48 V che si ricarica automaticamente in frenata e accelerazione e alimenta un motore elettrico da 28,5 CV (21 kW).

Le versioni ibride di Alfa Romeo Junior sbarcano in un altro mercato

Questo set consente di guidare in modalità “emissioni zero” sulla maggior parte dei percorsi urbani. Entro la fine dell’anno sono attese le versioni che coroneranno la gamma: il motore elettrico “Veloce” da 240 CV, e un’alternativa ibrida con trazione integrale Q4. La catena di trasmissione di Alfa Romeo Junior Ibrida si distingue per offrire un comportamento alla guida impeccabile, ispirando fiducia e controllo per sfruttare al massimo le prestazioni della Junior, che può passare da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 206 km /H.

Tutto questo a bordo di un’auto elegante e spaziosa, con un bagagliaio da 415 litri che la pone ai vertici del suo segmento. L’Alfa Romeo Junior si distingue sia per i dettagli e le finiture artigianali, sia per le tecnologie avanzate, come l’assistente vocale alimentato dall’intelligenza artificiale generativa Chat GPT.

Distinzione e spirito sportivo è la finitura Ibrida dell’Alfa Romeo Junior, con i rivestimenti icona negli interni, i cerchi in lega Turbina da 17” e lo scudetto con calandra Leggenda all’anteriore. Alla guida, sensazioni dinamiche, comfort e sicurezza si uniscono con il quadro strumenti Cannocchiale da 10,25”, il touch screen da 10” con Apple Car Play e Android Auto, il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio posteriori, il riconoscimento degli utenti della strada vulnerabili o di emergenza autonoma. frenata (AEB).

L’edizione di lancio limitata Speciale incorpora elementi di serie esclusivi come gli interni SPIGA, con sedile premium elettrico e riscaldato con funzione di massaggio lombare, pedaliera sportiva e soglia in metallo, volante rivestito in pelle o portellone elettrico a mani libere o il pratico sistema di parcheggio Organizzazione del bagagliaio Cargo Flex Kit All’esterno si distingue per i cerchi in lega FORI da 18”, i vetri oscurati e il body kit Diabolik, con lo scudetto centrale in tonalità Black Diamond “Progreso”. Per quanto riguarda le funzioni di assistenza alla guida, dispone del cruise control adattivo con centratura della corsia e ausilio agli ingorghi o di una telecamera per la visione posteriore con griglie dinamiche.

Per quanto riguarda gli optional, sono offerti il ​​Premium Pack (di serie sulla Speciale), il Tech Pack e lo Sport Pack, che comprende gli spettacolari interni CORSA con sedili Sabelt. In entrambe le finiture è possibile scegliere il tetto nero o solare.

Alfa Romeo Junior segna il ritorno trionfale del “Biscione” nel segmento delle auto compatte di lusso con un veicolo che rivoluziona gli standard della categoria e reinterpreta i codici stilistici del brand. Successore di icone come le varie generazioni di Giuletta e l’innovativo MiTo del 2008, l’Alfa Romeo Junior mantiene l’essenza sportiva e il design distintivo del “Biscione”.

Tra le sue caratteristiche spiccano il cruscotto “Cannocchiale” e un frontale che omaggia i modelli storici, completato dalla griglia triangolare e da una moderna rivisitazione del trilobo. Le tre luci a LED anteriori per lato, che ricordano le sportive Alfa Romeo SZ e Brera, conferiscono un aspetto aggressivo. Il nome “Junior” porta con sé una ricca eredità all’interno del marchio, iniziando con l’Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1966.

Nonostante le sue dimensioni contenute, con una lunghezza di 4.173 mm e un’altezza di 1.535 mm, l’Alfa Romeo Junior racchiude in sé l’anima sportiva dell’Alfa Romeo. Vanta il rapporto di sterzo più diretto della sua classe e include caratteristiche tecniche avanzate come un differenziale meccanico a slittamento limitato, passaruota ampliati con barre stabilizzatrici esclusive, sospensioni sportive e un impianto frenante dalle prestazioni elevate. Questa dedizione alla performance e al piacere di guida si accompagna a un comfort e una praticità senza compromessi, grazie a soluzioni innovative come l’Alfa Romeo Cable Organizer, pensate per facilitare la vita di tutti i giorni.