Fiat 500e: Tavares annuncia nuova batteria con più autonomia e prezzi più bassi

Importante annuncio oggi durante l’incontro tra il numero uno di Stellantis Carlos Tavares e i sindacati per discutere del futuro dello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Il CEO del gruppo automobilistico ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro per la produzione di una nuova batteria per Fiat 500e. Questa batteria con una innovativa tecnologia garantirà maggiore autonomia rispetto al modello attuale e prezzi di mercato molto più bassi.

Nuova batteria per Fiat 500e: più autonomia e prezzi più bassi

Dunque sarà questa una delle soluzioni per rilanciare la produzione di Fiat 500e a Mirafiori che negli ultimi mesi è stata ridotta al lumicino a causa del calo della domanda per la prima city car elettrica lanciata sul mercato dalla principale casa automobilistica italiana. Oltre ad una nuova batteria la vettura di Fiat dovrebbe essere costrutia su una nuova piattaforma. Questo almeno secondo quanto dichiarato sempre dal CEO Carlos Tavares che oggi a Mirafiori ha anche partecipato all’inaugurazione dell’avvio della produzione delle trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) presso il suo storico complesso.

Dunque un primo passo per la ripresa dello stabilimento di Mirafiori con i sindacati che chiedevano un nuovo modello in modo da portare la produzione ad almeno 200 mila unità all’anno. Oltre a confermare l’arrivo di una Fiat 500e con più autonomia e prezzi più bassi, Tavares ha pure confermato l’arrivo di 15 nuovi modelli per l’Italia definendo come fake news le notizie secondo cui il suo gruppo avrebbe deciso di dire addio all’Italia. Oltre che di Mirafiori si è parlato anche di Pomigliano. Per quello stabilimento Carlos Tavares ha annunciato il prolungamento della produzione di Fiat Panda fino al 2030. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da Stellantis per l’Italia nei prossimi giorni.