Nuova Lancia Ypsilon: l’8 e il 9 giugno primo Porte Aperte

Nuova Lancia Ypsilon dopo la presentazione dello scorso 14 febbraio a Milano e l’apertura degli ordini avvenuta nelle scorse settimane si prepara al suo primo porte aperte presso le concessionarie italiane del marchio sabato 8 e domenica 9 giugno. Il debutto del Porte Aperte per la Nuova Ypsilon si terrà nei rinnovati showroom Casa Lancia, che riflettono la fresca identità aziendale e sono progettati per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva di estetica, design e italianità, evocativa dell’eleganza di una raffinata dimora italiana.

L’offerta per la nuova Lancia Ypsilon si articola in tre distinte versioni: la Nuova Ypsilon, simbolo dell’eleganza italiana, la Nuova Ypsilon LX, che si posiziona come un autentico status symbol e la Nuova Ypsilon Edizione Cassina, che incarna un manifesto di comfort supremo. Le tre varianti della Nuova Lancia Ypsilon sono offerte con opzioni di motorizzazione sia ibrida che completamente elettrica, garantendo così una gamma completa e flessibile che si colloca ai massimi livelli della sua categoria.

a Nuova Lancia Ypsilon è proposta con un piano finanziario che prevede un canone mensile di 130€, incluso un pacchetto di garanzia di 3 anni o 30.000 km e l’installazione di una Easy Wallbox per la ricarica domestica dei modelli elettrici. La campagna promozionale associata all’evento descrive la Nuova Ypsilon come un’opera d’arte dinamica, esaltandone la bellezza, il design atemporale e l’eleganza. Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza che i numerosi fan del marchio e anche gli appassionati di auto riserveranno al nuovo modello con cui Lancia ha intenzione di avviare il suo rilancio in grande stile nel segmento premium del mercato auto in Italia.