Opel e Bandwerk lanciano cinturini per orologi in stile Manta A

Portare su strada veicoli e concetti di mobilità che risparmiano risorse e progettare accessori di marca sostenibili ed eleganti: per Opel queste sono due facce della stessa medaglia. Il marchio automobilistico tedesco con il logo del fulmine lo sottolinea attraverso la sua collaborazione con Bandwerk. La casa tedesca e il produttore tedesco noto per gli accessori di qualità stanno lavorando insieme su una serie di cinturini limitati per gli orologi Apple. Ispirandosi all’innovativa iconica Manta GSe, il brand di stellantis e Bandwerk lanceranno presto la “Timeless Energy Collection”.

I sedili originali della leggendaria Opel Manta A si trasformano in cinturini esclusivi per gli orologi da polso Apple

L’idea della Manta GSe di costruire un ponte tra la ricca storia di Opel e un futuro sostenibile si riflette anche negli esclusivi braccialetti per gli orologi Apple. La “Timeless Energy Collection” piace sia ai trendsetter che ai tradizionalisti, perché è realizzata con i sedili anteriori neri della leggendaria Manta A del 1970 e ricicla il rivestimento del sedile originale in cinturini per orologi unici. La nuova collezione sarà esposta per la prima volta l’ 8 giugno in occasione dell’open day per celebrare l’anniversario dei “125 anni di produzione automobilistica Opel” .

“La sostenibilità gioca un ruolo centrale nel nostro approccio Greenovation. Quest’anno offriremo almeno una variante elettrica a batteria in ogni serie. Allo stesso tempo, stiamo aumentando la percentuale di materiali riciclati nel nostro intero portafoglio di prodotti e stiamo lavorando per rendere ogni aspetto della nostra attività a zero emissioni di carbonio. Con la collaborazione Bandwerk facciamo un ulteriore passo avanti. Questo progetto è un altro esempio di come conserviamo le risorse, creando qualcosa di nuovo e attraente con materiali che in passato sarebbero stati buttati via”, afferma Rebecca Reinermann, Direttore Marketing Opel.

“La Opel Manta GSe ci ha ispirato a sviluppare un cinturino per Apple Watch che rifletta lo spirito dei tempi. Un legame senza tempo che trasforma il passato in un futuro sostenibile. Con precisione tedesca e attenzione ai dettagli, abbiamo riciclato 125 cinturini per Apple Watch dai sedili originali Manta utilizzando le più alte competenze produttive, in linea con l’anniversario di Opel e l’impegno del marchio di andare sempre avanti,” spiega il fondatore di Bandwerk Jonas Burgmann.

La prima idea per la straordinaria collaborazione tra il marchio automobilistico tedesco Opel e Bandwerk, specializzato in accessori di qualità per i prodotti Apple, è nata nel 2023. L’anno scorso il Brand Design Studio avrebbe dovuto fornire suggerimenti su come sarebbe stato l’approccio “Greenovation”. il lavoro di Opel può essere ulteriormente ampliato.

Durante gli incontri tra i team Bandwerk e Opel, le naturali somiglianze e lo sforzo dei due marchi di offrire soluzioni sostenibili e attraenti sono diventati subito chiari. Da qui si svilupparono rapidamente idee concrete, con la leggendaria Manta A che giocò un ruolo chiave.

Il risultato della collaborazione è un cinturino per orologio unico e dal design audace, creato utilizzando tecnologie all’avanguardia da parti del rivestimento del sedile originale di Manta. Come nel Manta GSe, la cornice gialla e il motivo a fulmini sul cinturino con effetto antisudore si basano sulla chiara filosofia di design Opel che si concentra sull’essenziale. Completa il design una staffa metallica Manta dalla forma speciale con la quale è possibile chiudere il bracciale.

La Manta A è uno dei numerosi modelli leggendari che Opel ha immesso sul mercato in oltre 125 anni di produzione automobilistica. Negli anni ’70, la coupé a trazione posteriore impressionò per la sua eccezionale maneggevolezza e il suo design distintivo. Ancora oggi la manta rimane un’importante fonte d’ispirazione per il marchio con il fulmine. Il nuovo e caratteristico volto dell’Opel Vizor, che il team guidato dal capo del design Mark Adams ha progettato per tutti i modelli attuali, si basa sulla parte anteriore della Manta A.