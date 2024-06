Stellantis in Germania registra un significativo aumento delle vendite a maggio

Nel mese di maggio i marchi Stellantis hanno continuato il loro trend positivo in Germania: secondo i dati interni preliminari, sono state immatricolate ben 36.200 auto e veicoli commerciali leggeri per tutti i marchi – un aumento del 23 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

A maggio in Germania Stellantis ha immatricolato ben 36.200 auto e veicoli commerciali leggeri

Le vendite si sono sviluppate particolarmente bene per Peugeot e Opel, il marchio del gruppo più grande in Germania. Stellantis è cresciuta nuovamente con i suoi marchi anche nel settore dei veicoli commerciali leggeri e rimane il numero uno in Germania.

Peugeot ha registrato l’incremento maggiore rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: con 6.800 immatricolazioni, la marca del leone ha venduto il 60,1 per cento in più di automobili e veicoli commerciali leggeri rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Peugeot ha così aumentato la propria quota di mercato di un intero punto percentuale al 2,6 per cento.

Opel ha fatto un balzo ancora più grande nella quota di mercato: il marchio tedesco ha aumentato le nuove immatricolazioni del 32,8 per cento a 15.460 unità e la sua quota di mercato di 1,6 punti percentuali al 6,0 per cento. Anche DS Automobiles (+28,8 per cento) e Citroën (+14 per cento) hanno realizzato un aumento a doppia cifra delle immatricolazioni.

Anche la business unit dei veicoli commerciali leggeri continua il suo percorso di crescita: con una quota di mercato del 22,5 per cento (+3,1 punti percentuali), Stellantis Pro One si conferma leader di mercato in Germania a maggio. In totale, i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e RAM hanno venduto quasi 5.100 unità, il 18,7 per cento in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Positivo anche il bilancio complessivo dei marchi Stellantis in Germania dopo i primi cinque mesi dell’anno, anche grazie agli ottimi risultati di maggio: con 175.400 auto e veicoli commerciali leggeri venduti, il risultato dell’anno precedente è stato superato del 21,9 per cento, la quota di mercato è pertanto aumentata di 1,8 punti percentuali attestandosi al 13,6 per cento.

“Maggio è stato un buon mese per i nostri marchi in Germania. Vogliamo continuare nei prossimi mesi questo percorso di successo, che è in corso dall’inizio dell’anno, e conquistare ulteriori quote di mercato. Amplieremo la nostra competenza elettrica con i nuovi prodotti Peugeot E-3008 e Citroën ë-C3. Sono fiducioso, soprattutto grazie ai nostri modelli di prima classe, ai nostri dipendenti impegnati e, ultimo ma non meno importante, ai nostri partner del settore, che ogni giorno forniscono un lavoro eccellente ai nostri clienti”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski.