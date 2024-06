La Nuova Citroën ë-C3 protagonista della mobilità sostenibile nel programma Urban Green

Alle 14 di domani, su Rai Due, sarà trasmessa la prima puntata di “Urban Green“, un nuovo format prodotto da Etra Srl. Fra le protagoniste, la nuova Citroën ë-C3, con il ruolo di interprete della mobilità sostenibile. Un tema perfettamente in sintonia con quello del programma, che racconterà l’evoluzione delle città, dal punto di vista degli spazi e del loro ripensamento, della loro fruizione, dell’approccio green. Il tutto, nell’ambito di un modello che passa anche da trasporti più ecologici.

Quattro le puntate previste, basate su un’idea di Gianluigi Polisena. A condurre questa finestra televisiva ci penseranno Carolina Rey e Mario Acampa. Nell’ambito del format, la sfida della mobilità elettrica sarà raccontata dalla nuova Citroën ë-C3, protagonista di un viaggio che interesserà diverse città, diversamente ricettive verso le auto alla spina. La vettura del “double chevron” farà tappa a Trento, Milano, Mantova, Brescia, Pordenone, Roma e Napoli, offrendo una fotografia sul loro livello di “transizione ecologica”.

Nel listino della casa automobilistica francese, la nuova Citroën ë-C3 è un’espressione del concetto di mobilità a zero emissioni locali. Nel ciclo urbano, questo modello può spingersi fino a 440 km di autonomia. Il pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh promette, nel ciclo WLTP, un’autonomia di guida fino a 320 km. Con la ricarica veloce da 100 kW è possibile fare in 26 minuti un rifornimento energetico dal 20 all’80%. Per ottenere lo stesso risultato con la ricarica standard il tempo si dilata a 4 ore e 10 minuti utilizzando una potenza di 7 kW e a 2 ore e 50 minuti agganciandosi a una colonnina da 11 kW di potenza.

Oltre che “green”, la nuova Citroën ë-C3 è anche un’auto molto confortevole. Al benessere di chi sta a bordo concorrono le sospensioni Advanced Comfort e i sedili con la stessa denominazione. Il resto del compito è svolto dal motore elettrico, con zero rumore, per chi ama questo genere di mobilità. Buono il brio, grazie agli 83 kW (113 CV) erogati dal cuore alla spina, che permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h. L’auto del “double chevron”, con il suo look distintivo, non passa inosservata. Non lo farà nemmeno nel programma televisivo “Urban Green”, di cui sarà protagonista, per la simmetria fra gli obiettivi di elettrificazione della casa francese e i propositi del progetto educativo sotteso al format in quattro puntate, a breve trasmesso su Rai Due.