Ferrari in trattativa per lo sbarco in Formula E

La Formula E ha rivelato di essere in contatto con la Ferrari riguardo l’eventuale partecipazione al campionato di corse elettriche. L’amministratore delegato, Jeff Dodds, ha lasciato intendere che potrebbero essere in corso trattative per l’ingresso della casa automobilistica del cavallino rampante in un campionato che annovera già importanti costruttori come Porsche, Jaguar, McLaren, Maserati e Nissan.

Ferrari in trattative con la Formula E? Arrivano le prime conferme ufficiali

Un portavoce della Formula E ha dichiarato: “Non c’è davvero nulla di concreto in questa fase, ma so che sono stati in contatto e che ci sono state discussioni. Con qualsiasi nuovo produttore ci vogliono anni per portare il proprio impegno oltre il limite, quindi si tratta di trattative molto lunghe.”

La Ferrari ha recentemente compiuto una svolta significativa verso la tecnologia dei veicoli elettrici, con il produttore che sta lavorando a un “e-building” da 500 milioni di euro a Maranello, che sarà inaugurato il 21 giugno. La casa automobilistica del cavallino rampante, che commercializza veicoli ibridi-elettrici dal 2019, si è impegnata a lanciare il suo primo modello interamente elettrico entro la fine dell’anno prossimo. Questo annuncio segna un passo importante verso un maggiore focus sulla produzione di batterie.

Se la Ferrari desidera testare la sua tecnologia per veicoli elettrici in ambito competitivo, la Formula E sarebbe la piattaforma perfetta. Al momento, però, la Ferrari ha evidenziato il proprio impegno nella Formula 1, nel Campionato Mondiale Endurance e nell’imminente incursione nel mondo della vela. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi e se verranno fatti passi avanti nella trattativa tra la casa automobilistica del cavallino rampante e la Formula E per il clamoroso approdo della scuderia di Maranello nel massimo campionato per auto elettriche.