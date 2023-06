Ferrari completerà la fabbrica di veicoli elettrici a Maranello nel 2024

La Ferrari punta a completare il suo nuovo impianto di produzione a Maranello a metà del 2024, che produrrà supercar elettriche e propulsori di nuova generazione. Secondo il capo della casa italiana Benedetto Vigna, il cosiddetto E-building avrà linee di assemblaggio con la flessibilità per produrre sia auto elettriche che a combustione. Il sito sarà “pronto nel giugno 2024”, due anni dopo l’inizio della costruzione.

Ferrari punta a completare il suo nuovo impianto di produzione a Maranello a metà del 2024

La prima Ferrari completamente elettrica dovrebbe essere svelata nel quarto trimestre del 2025. Come riportato, la casa automobilistica italiana vuole elettrificare più della metà dei suoi modelli entro il 2026. Entro il 2030, l’80% sarà elettrificato: il 40% puramente elettrico e il 40% parzialmente elettrico.

La Ferrari è stata piuttosto lenta nell’adattarsi al mercato dei veicoli elettrici, rispetto a concorrenti come Porsche, che ha rilasciato il suo primo veicolo elettrico con la Taycan nel 2019, ed è stata definita come “obsoleta” e l’industria automobilistica italiana è stata descritta come in ritardo nello sviluppo tecnologico. Tuttavia, vale la pena ricordare che Porsche ha il gigante automobilistico Volkswagen come casa madre, mentre la casa di Maranello rimane da sola. Anche la Ferrari aveva presentato un proprio ibrido plug-in nel 2019 , ma da allora ha smesso di sviluppare nuovi modelli di veicoli. Il governo italiano si era persino spinto al punto di presentare una petizione all’UE per esentare Ferrari e Lamborghini dalle normative sulle emissioni.

In risposta a tali accuse, l’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna ha respinto il fatto che la Ferrari fosse in ritardo sull’elettrificazione e non si aspetta alcuna riduzione del margine con i nuovi modelli di veicoli elettrici in un’intervista a Bloomberg.