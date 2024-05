Fiat Strada: il popolare pickup subisce aumenti all’intera gamma

Dopo aver apportato le modifiche alla gamma 2025 dei modelli Fiat Pulse e Fastback, Fiat in Brasile ha deciso di modificare anche il listino prezzi del suo popolare pick-up Fiat Strada. Nella linea 2025, tutte le versioni del veicolo saranno disponibili nei concessionari con prezzi aggiornati e aggiunte che possono arrivare fino a R$ 2.000. I nuovi prezzi sono già visibili sul configuratore online sul sito del marchio.

Aumentano i prezzi della gamma di Fiat Strada in Brasile

Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.3 MT che in pratica è la versione base del modello avrà un prezzo di partenza di R$ 103.990, rispetto ai precedenti R$ 103.490, con un aumento di R$ 500. La variante Freedom Cabine Plus 1.3 MT passerà da R$ 110.590 a R$ 110.990, con un aumento di R$ 500. Infine, la Freedom Double Cabin 1.3 MT salirà da R$ 116.490 a R$ 118.490, con un aumento di R$ 2.000.

Fiat Strada Volcano Double Cabin 1.3 MT è stata aggiornata passando da R$ 118.990 a R$ 119.990, registrando un aumento di R$ 1.000. La versione Volcano Double Cab 1.3 CVT ora ha un prezzo di R$ 125.990, rispetto ai precedenti R$ 124.990, con un aumento di R$ 1.000. Infine, le versioni top di gamma Ranch Double Cabin 1.0 Turbo CVT e Ultra Double Cabin 1.0 Turbo CVT ora sono disponibili a R$ 137.990, con un aumento di R$ 1.000 rispetto ai precedenti R$ 136.990.

Sotto il cofano, le versioni Endurance, Freedom e Volcano sono equipaggiate con il motore 1.3 Firefly da 109 CV, disponibile con un cambio manuale a 5 marce o automatico CVT. I modelli Ranch e Ultra montano invece un motore turbo 1.0 T200 che eroga fino a 130 CV. In entrambi i casi, il cambio è automatico, di tipo CVT con simulazione di 7 marce.